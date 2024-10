Rien de rassurant pour la suite d'À coeur battant : Les téléspectateurs réagissent

Ce mardi dans À coeur battant, les téléspectateurs ont eu le soulagement de voir le personnage de Roxanne, jouée par la talentueuse Catherine Paquin Béchard, faire un premier pas pour tenter de s'extirper du cercle vicieux de violence dans lequel elle se trouve.

En effet, Roxanne a fait appel à son amie, l'agente Harel (Élodie Bégin), pour l'aider à faire arrêter son mari lors d'une sortie de couple, après que celui-ci ait été violent physiquement avec elle.

Depuis des semaines, les téléspectateurs craignent le pire pour Roxanne qui, malgré ses connaissances en la matière, est tombée sous l'emprise d'un manipulateur narcissique.

Par contre, on comprend que les problèmes ne s'arrêteront pas là, car Patrick L'Allier, joué par le bouleversant Jean-Nicolas Verreault, est enquêteur et a plus d'un tour dans son sac pour convaincre de sa gentillesse.

Les téléspectateurs ont réagi massivement à ce nouveau développement. Voici quelques commentaires :

« Excellent jeux d'acteur! On aime détester Patrick et on ressent les émotions de Roxanne. Un gros bravo a tout les comédiens de cette série!

« Enfin J'espère juste qu'elle retourne pas »

« Jean-Nicolas Verreault un excellent comédien dans tout ses interprétations! Ont y crois lorsqu'il joue! »

« Elle est le parfait exemple du cordonnier mal chaussée. Vous réussissez à présenter les pires émotions de la façon la plus sensible avec des comédiens de grand talent! bravo! »

« Enfin un bon pas pour la délivrance pour elle et sûrement une prise de conscience pour lui en thérapie au PC. »

« Enfin!!!! Difficile a franchir le pas mais important d'aller jusqu'au bout de la démarche .. sans jamais flancher. Un soupir ,des larmes de nervosité,mais a la fois ...c'était implantable dans arriver là. Bravo Roxanne! »

Sommes-nous les seuls à ne pas être rassurés par ce qui s'en vient? D'un côté, Roxanne pourrait choisir consciemment de retourner avec Patrick, en subissant une pression de la part de celui-ci. D'autre part, elle pourrait le laisser pour de bon, mais celui-ci pourrait mal réagir et être tenté de commettre l'irréparable.

Avec cette intrigue, l'autrice Danielle Trottier nous parle-t-elle de féminicide, un malheureux sujet d'actualité?

Nous espérons vivement que non et que cette histoire se terminera sur une pointe d'espoir pour les victimes de violence conjugale.

Sachez que le prochain épisode, déjà disponible sur l'Extra d'ICI Tou.tv, offre quelques réponses à ces questions. Christophe L'Allier, formidable et grandiose Roy Dupuis, sera de retour dans la vie de Roxanne et tentera de la protéger du mieux qu'il peut. Mais...

À coeur battant se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque mardi sur l'Extra d'ICI Tou.tv.