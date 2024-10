Richard Martineau annonce être atteint d'une maladie

De passage sur le plateau de Le Québec Matin à TVA cette semaine, l'animateur Richard Martineau a profité de sa tribune pour faire une triste annonce, dans le but de possibilité les auditeurs masculins.

En effet, celui-ci a confirmé avoir été diagnostiqué récemment d'un cancer de la prostate. Il indique qu'il ne « l’avait pas vu venir ».

Le cancer, heureusement de stade 1 , a été détecté grâce à une prise de sang qui a révélé un taux anormalement élevé d’antigène prostatique spécifique (APS).

Il explique : « Je le dis seulement pour encourager les gars à se faire tester. Il y a pire que moi, il y a des gens qui nous écoutent qui sont beaucoup plus malades que je le suis ou qui ont perdu des proches, il faut le dire. Moi c'est rien. Moi, on me dit que je suis cordonnier mal chaussé. Je n'arrêtais pas de recevoir des gens qui avaient le cancer de la prostate et de dire aux gens "Allez, allez vous faire tester, allez vous faire tester»" et dire ça aux gars. Puis je n'y allais pas, moi. »

Il poursuit : « Mon père faisait du diabète, c'est-à-dire qu'il a du cholestérol. J'ai dit "C'est peut-être héréditaire, je vais lui passer un test de sang". Ils m'ont dit "Pas de problème, mais ton PSA, qui est un genre de protéine sécrétée par la prostate, habituellement le taux est à 0 ou à 2, il est à 14". »

On dit stade 1, précoce, peu agressive. Reste qu'il y a toujours des risques...

L'animateur confirme qu'il subira une ablation de la prostate la semaine prochaine : « Arrachez-la, je vais la vendre sur Kijiji, mettez-la à la poubelle. Je ne veux plus rien savoir d'elle. Elle n'a pas fait sa job. »

Il conclut en indiquant : « Je vais juste répéter mille fois ce message: "Allez vous faire tester, les gars. Même si vous n’aimez pas qu’un médecin aille fouiller, avec un doigt inquisiteur, dans votre chute à déchets. Plus tôt on diagnostique un cancer, mieux c’est". »

Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.

Notons que celui-ci fera partie des invités de Tout le monde en parle ce dimanche, pour aborder ce nouveau défi de santé.

Richard Martineau anime à QUB tous les après-midis de la semaine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ici tous les segments radio où il a abordé son cancer de la prostate.