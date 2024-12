Ça y est! Après plus de deux mois de saine compétition, l'étincelante 6e saison de Révolution couronnait ce soir « les meilleurs des meilleurs danseurs » du Québec. Cette édition spéciale, qui opposait quelques-uns des candidats les plus mémorables et talentueux des précédentes saisons, nous aura fait passer par toute la gamme des émotions à plusieurs occasions.

Cependant, c'est assurément lors de la finale que les prestations les plus éclatantes de la saison nous auront été servies, alors que les finalistes devaient intégrer non pas un, mais deux moments révolution. Un défi de taille qui a ajouté du piquant aux chorégraphies, mettant en valeur le talent des artistes encore dans la course. Fait intéressant, pour la première fois de l'histoire de la compétition, aucun soliste n'était présent à la finale.

Ainsi, à l'aboutissement d'une soirée haletante à bien des égards, c'est au duo de break dance Sam Cyr et Sean Wathen que sont revenus les honneurs ultimes, en remportant les 100 000$ promis aux vainqueurs. Ces derniers ont obtenu le prestigieux titre en offrant deux performances de haut niveau, avec une intensité énergétique d'exception, dans laquelle la paire dansait sur « Bohemian Rhapsody » sans artifices, en mettant leur talent en exergue. Jean-Marc Généreux s'est même exclamé :

« Vous avez pris la musique de Queen pour danser comme des Kings! »

Leur second numéro de la soirée, qui les opposait au duo Yoherlandy Garcia et Yelda Del Carmen, aura été tout aussi impressionnant, sinon davantage, alors que les deux hommes reprenaient une à une leurs précédentes révolutions. Un concept novateur, qui s'est ajouté à tous leurs bons coups de la saison. Un parcours sans fausse note, sans faux pas. Il n'y a pas à dire, comme Lydia Bouchard l'a mentionné, cette finale s'impose comme un des grands moments dans l'histoire de la danse au Québec et restera longtemps dans les annales télévisuelles.

Chaque saison de Révolution est l'occasion de constater l'évolution de la scène de la danse du Québec, le talent présent aux quatre coins de la province. Cette édition des étoiles en aura assurément animé plusieurs d'une vive fierté pour le savoir-faire d'ici. Rarement a-t-on été aussi émus devant la manifestation de la créativité d'artistes passionnés!

C'est un véritable rêve devenu réalité pour Sam et Sean, qui souhaitaient plus que tout prouver que le break pouvait triompher. Chapeau!

Pour l'heure, nous ne savons pas si Révolution sera de retour pour une 7e saison l'an prochain.