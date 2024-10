Révolution : Ce trio fait sensation auprès du public

En effet, le trio formé de Gabrielle Boudreau , la gagnante de la précédente saison de Révolution , ainsi que Jordan et Santiago, a donné le ton au reste de la soirée, avec une relecture surprenante et humoristique de « La foule » d'Édith Piaf. Déguisés en clowns attristés, les trois danseurs ont fait preuve d'une belle audace, Mel Charlot qualifiant même leur prestation en ces termes : « Vous avez du culot! »

Le trio affrontait la troupe Next Level, laquelle est composée de cinq artistes assoiffés de victoire. Ceux-ci ont tout donné sur la scène de Révolution. Toutefois, malgré leur intensité synchronisée, leur prestation n'a pas été favorisée par les maîtres, qui ont préféré le trio de Jordan, Santiago et Gabrielle. Nous n'aurions guère aimé être à la place des maîtres pour départager le tout, car on peut affirmer hors de tout doute qu'il s'agissait d'un duel de haut niveau!

Révolution est diffusé les dimanches à 19 h 30, sur les ondes de TVA.