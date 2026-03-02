Retour des irrésistibles Critiques atypiques pour une 2e saison

Après avoir charmé les téléspectateurs l'an dernier, les irrésistibles Critiques atypiques font un retour attendu sur AMI-télé ce printemps.

Chaque semaine, quatre des huit critiques, tous sous le spectre de l’autisme, visitent un grand restaurant et analysent les plats qui leur sont proposés avec leur point de vue bien à eux. Pas de flagornerie ni de faux semblant ici, c'est la vérité sans filtre à laquelle goûtent les chefs de renom.

Parmi les établissements que visiteront les critiques lors de cette deuxième saison, on note le restaurant italien Moccione de Luca Cianciulli, le Heni, inspirée des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la décadente Cabane à sucre Au Pied de Cochon, le bistro Les mômes de Yoann Van Den Berg ainsi que le restaurant japonais Momiji du Royalmount.

Pour décrire le tout, Charles Lafortune reprend son rôle à la narration de la série.

Produite par Pixcom et réalisée par Sébastien Hurtubise, la série Les critiques atypiques sera diffusée en 10 épisodes les lundis à 20 h sur AMI-télé et en rattrapage sur AMI+.

Mentionnons que la série avait entre autres remporté le prix de Best Factual Entertainment Format 2025 aux International Format Awards de C21 à Cannes.