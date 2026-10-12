Retour de ces 2 candidats à OD Panama : Le public fait déjà des prédictions

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Dimanche, deux anciens candidats ont réintégré les maisons d'OD Panama. Ce sont les huit nouveaux célibataires qui ont choisi lesquels parmi les six éliminés reviendraient dans l'aventure.

Ils ont finalement décidé que Jacob et Sabrina, qui venaient tout juste d'être évincés, auraient la chance de reprendre leur place au sein du groupe.

Nous n'avons pas été étonnés de cette décision, comme plusieurs téléspectateurs d'ailleurs. Par contre, plusieurs indiquent sur les réseaux sociaux qu'ils auraient aimé que la pétillante Alexa ait sa chance de revenir dans le jeu. Comme celle-ci avait déjà regagné le Québec depuis quelques semaines déjà, nous aurions été très surpris qu'elle ait été l'heureuse élue, mais, comme avec OD, tout est possible, il nous restait tout de même une lueur d'espoir, qui s'est malheureusement éteinte dimanche.

Si, de notre côté, nous sommes emballés par cette nouvelle twist qui nous promet encore beaucoup de bisbille dans les prochaines semaines, certains téléspectateurs considèrent que les candidats éliminés ne devraient pas avoir la chance de revenir. Leur séjour dans la maison des exclus leur offre un recul que les autres candidats n'ont pas l'opportunité d'expérimenter avant leur élimination définitive.

Les téléspectateurs ont déjà fait des prédictions et certains pensent qu'Imane retournera dans les bras de Jacob, et que, même, ils se rendront jusqu'en finale. C'est à suivre! Pour ce qui est de Sabrina, on peut dire que si Mathieu décide de rester avec Alexandrie, elle aura bien d'autres choix parmi les nouveaux qui semblent tous très intéressés à la découvrir! On pense que l'entrepreneur en immobilier de 29 ans Frédérick pourrait bien être sa nouvelle flamme.

On peut s'imaginer que Sabrina aura des prises de bec avec Emma, qui a influencé le vote pour son départ à la table d'élimination, et Enzo aura des comptes à Jacob pour la même raison.

Ça promet pour cette semaine!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.