Après des mois d'attente, c'est ce jeudi que les abonnés d'illico+ découvraient en exclusivité la mini-série dérivée de Dernière seconde, Requiem de minuit.

Au menu, un thriller haletant qui boucle de la meilleure façon possible la première saison, avec un jeu d'acteur au top. Dans la série de deux épisodes, on retrouve ainsi Véronique (Catherine Chabot) et Éric (Alexandre Goyette) dans une église, en compagnie de quatre autres personnes. Ces derniers sont pris en otage par un ennemi inconnu qui semble vouloir se venger de Véronique.

La démineuse chouchou des Québécois s'en retrouvera prise au dépourvu, isolée et sans outils. S'ensuit alors une véritable course contre la montre, où la tension deviendra rapidement palpable. Ce suspense, distillé dans un format de deux épisodes de 60 minutes, a beaucoup plu aux téléspectateurs qui, à l'instar d'Indéfendable : Sans trace, proposé récemment sur illico+, ont adoré découvrir cette extension de l'émission.

« Deux excellents épisodes qui boucle la saison 1 finalement (excellent jeux d’acteur de tous) et nous prépare pour la saison 2 au printemps prochain. »

« J'en aurais pris encore! »

« Oui je peux vous dire que j’ai vraiment aimé il faut l’écouter. »

« Je viens de le regarder et c'est vraiment bon. »

On peut dire que Dernière seconde : Requiem de minuit, constitue le tremplin idéal vers la deuxième saison de Dernière seconde, qui sera présentée au printemps prochain sur la plateforme illico+. Au coeur de cette seconde mouture, le personnage de Catherine Chabot affrontera une adversaire létale lors d’une traque criminelle d’une rare intensité. Aidée de ses collègues, elle amorce une course contre la montre extrême étalée sur quelques jours seulement, face à une menace terroriste d'envergure.

C'est à ne pas manquer sur illico+ le 18 mars 2027.