Rentrée télé automne 2025 : Quand commencent vos émissions doublées

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des émissions doublées ou internationales françaises les plus en vue de la plupart des réseaux, dont les généralistes, pour le printemps et l'été 2025. Veuillez prendre note que cette programmation peut changer sans préavis.

Consultez notre calendrier de la rentrée québécoise ici.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

TVA

*Matlock, saison 1 – Dès le mercredi 10 septembre à 21 h

*Docteur Odyssey – Dès le jeudi 11 septembre à 20 h

Elsbeth, saison 2 – Dès le jeudi 11 septembre à 21 h

ICI TÉLÉ

Hôtel Portofino, saison 3 – Dès le samedi 13 septembre à 20 h

Joan – Dès le samedi 13 septembre à 21 h

Miss Scarlet, détective privée, saison 5 – Dès le samedi 1er novembre à 20 h

Sissi, saison 4 – Dès le samedi 1er novembre à 21 h

La fille au Pair – Dès le lundi 17 novembre à 21 h

NOOVO

Le mentalisme, saison 5 à 7 – Du lundi au vendredi, dès le 8 septembre à 15 h

Fire Country : Pompiers sur appel, saison 3 – Dès le mercredi 10 septembre à 21 h

Chicago Police, saison 11 – Dès le mardi 11 septembre à 21 h

Seal Team : Coeur et courage, saison 7 – Dès le vendredi 12 septembre à 21 h

Blue Bloods, saison 4 – Du lundi au vendredi, dès le 3 octobre à 9 h

*9-1-1, saison 1 – Les lundis et mardis à 00 h 30, les mercredis à 00 h, dès le 23 octobre

9-1-1, saison 2 – Du lundi au jeudi, dès le 12 novembre à 00 h

TÉLÉ-QUÉBEC

Millie la magnifique – Du lundi au dimanche, dès le 1er septembre à 6 h 25

Rome, sous les pavés, l'Histoire – Le 1er septembre à 20 h

Panama: Le canal qui a changé le monde – Le 1er septembre à 21 h

*Les justicières – Dès le vendredi 5 septembre à 16 h

Face à face – Les 6, 13 et 20 septembre 2025 à 18h

Votre cerveau vous joue des tours – Le 8 septembre à 20 h et à 21 h

L'IA au coeur du marché de l'art – Le 22 septembre à 21 h

Mont-Saint-Michel: Les défis d'une mégastructure unique au monde – Le 13 octobre à 21 h

Cœurs noirs, saison 2 – Dès le mardi 14 octobre à 22 h

L'Australie vue du ciel - Les déserts de l'outback – Le 18 octobre à 18 h

*Ludwig – Dès le samedi 18 octobre à 19 h

États-Unis, la guerre des livres – Le 3 novembre à 20 h

L'écureuil terrestre, rongeur des steppes – Le 15 novembre à 18 h

Adoption internationale, un scandale planétaire – Le 17 novembre à 20 h

ADDIK

*CSI : Miami – Du lundi au jeudi, dès le 11 août à 19 h

Au banc des assurés – Dès le mercredi 13 août à 20 h

*Watson – Dès le jeudi 14 août à 20 h

Le meurtre de Reena Virk – Dès le jeudi 14 août à 22 h

La loi et l’ordre : crime organisé, saison 5 – Dès le mercredi 20 août à 22 h

Tulsa King, saison 2 – Dès le jeudi 21 août à 21 h

Provenances – Dès le mardi 26 août à 22 h

Chicago Med, saison 10 – Dès le lundi 1e septembre à 20 h

Chicago fire : caserne 51, saison 13 – Dès le lundi 1e septembre à 21 h

Opérations spéciales : Lioness, saison 2 – Dès le jeudi 23 octobre à 22 h

La justicière, saison 5 – Dès le jeudi 30 octobre à 21 h

The Walking dead : The Ones Who Lives – Dès le mardi 4 novembre à 22 h

*Saint-Pierre – Dès le jeudi 13 novembre à 20 h

Esprits criminels : Évolution, saison 17 – Dès le mercredi 19 novembre à 21 h

CANAL D

*Merveilles sacrées avec Dennis Quaid – Dès le lundi 25 août à 19 h

L'Amérique à l'abandon, saison 2 et 3 – Dès le lundi 25 août à 20 h

*Énigmes de l'histoire – Dès le lundi 25 août à 21 h

*Météo Alerte – Dès le lundi 25 août à 22 h

Péril en haute mer, saison 17 – Dès le mardi 26 août à 19 h

Titans des bois, saison 2 – Dès le mardi 26 août à 20 h

Les enragés du volant – Dès le mardi 26 août à 21 h 30

Chercheurs d'opale, saison 5 et 6 – Dès le mercredi 27 août à 19 h

Du poisson à jamais, saison 1 et 2 – Dès le jeudi 28 août à 19 h

*Chasseurs d'héritiers – Dès le jeudi 28 août à 19 h 30

*My Haunted Hometown (titre en français à confirmer) – Dès le jeudi 28 août à 20 h

Étrange évidence, saison 6 – Dès le jeudi 28 août à 21 h

La frontière États-Unis-Mexique, saison 6 – Dès le vendredi 29 août à 19 h

60 jours en prison, saison 9 – Dès le vendredi 29 août à 21 h

*Zuckerberg : Le roi de la métaverse – Le mercredi 3 septembre à 21 h

*Batman dévoilé – Dès le samedi 6 septembre à 21 h

*La véritable histoire de Peaky Blinders – Le mercredi 10 septembre à 21 h

Suits, saison 1 à 4 – Du lundi au vendredi, dès le 18 septembre à 14 h

*Superchiens – Le mercredi 24 septembre à 21 h

NCIS, saison 7 – Dès le vendredi 3 octobre à 23 h

*Spider-man dévoilé – Dès le samedi 18 octobre à 21 h

*Engineering Tomorrow (titre français à confirmer) – Dès le lundi 20 octobre à 19 h

*Secrets in the Dark (titre en français à confirmer) – Dès le lundi 20 octobre à 22 h

*Dépannage dans les rocheuses – Dès le mardi 21 octobre à 20 h

*Country Rebelle – Le mercredi 22 octobre à 21 h

Monstres mécaniques, saison 2 – Dès le lundi 3 novembre à 21 h

*À la poursuite d'un caïd – Le mercredi 5 novembre à 21 h

Craindre son voisin, suite de la saison 9 – Dès le vendredi 7 novembre à 20 h

*Hiroshima et Nagasaki : Les survivants – Le mercredi 12 novembre à 21 h

*Mafia : Criminels recherchés – Dès le vendredi 28 novembre à 21 h

*Tsunami : The Wave That Shook the World (titre en français à confirmer) – Le mercredi 3 décembre à 21 h

*Néandertal : Qui a tué notre cousin? – Le mercredi 10 décembre à 21 h

*My Life as Roger Moore (titre en français à confirmer) – Le mercredi 17 décembre à 21 h

CANAL VIE

Deux soeurs : 1000 livres, saison 5 – Dès le lundi 25 août à 20 h

SOS dermato, saison 5 – Dès le lundi 25 août à 21 h

*Objectif : bon sexe – Dès le lundi 25 août à 22 h

Luxe au bord du lac, saison 5 – Dès le mardi 26 août à 19 h 30

*Le pari des Frères Scott – Dès le mardi 26 août à 20 h

De taudis à logis, suite de la saison 5 – Dès le mardi 26 août à 21 h

D'invendable à formidable, saison 3 – Dès le mardi 26 août à 22 h

Feuds turned fatal (titre en français à confirmer) – Dès le mercredi 27 août à 20 h

Parent, malheureusement, saison 4 – Dès le jeudi 28 août à 21 h

Cuisine facile avec Mary, suite de la saison 3 – Dès le vendredi 29 août à 19 h 30

*Bâtir l'inattendu – Dès le vendredi 29 août à 20 h

La reine du château – Dès le vendredi 29 août à 21 h

*Les confessions d'octomom – Dès le jeudi 18 septembre à 20 h

*Chirurgie du visage : un nouvel espoir – Dès le lundi 6 octobre à 22 h

Union et trahison, saison 2 – Dès le mercredi 8 octobre à 20 h

Rénovation ressue (titre français à confirmer) – Dès le vendredi 24 octobre à 20 h

*L'hôtel du dernier festin – Dès le vendredi 24 octobre à 21 h

*Ados d'un quart de tonne – Dès le lundi 3 novembre à 20 h

CASA

SOS maisons sinistrées, suite de la saison 1 – Dès le jeudi 7 août à 22 h

*Les anges de la rénovation – Dès le mercredi 14 août à 20 h

*Mariés à l’immobilier – Dès le mercredi 20 août à 20 h

Mon toit sur l'eau, saison 4 – Dès le mercredi 20 août à 21h

Ça va chauffer Australie, saison 14 – Les lundis et mardis, dès le 25 août à 11 h

Mission Resort, saison 2 – Dès le mardi 12 août à 22 h

Des maisons qui déménagent, saison 3 – Dès le jeudi 16 octobre à 22 h

Le jardin d’Eden de Pamela Anderson, saison 2 – Dès le jeudi 18 septembre à 20 h

Holmes : un héritage en bâtir, saison 2 – Dès le mercredi 15 décembre à 22 h

ELLE FICTIONS

Heartland, saison 3 Dès le mercredi 3 septembre à 17h et 18h

Les Frères Scott, suite de la saison 6 – Dès le mercredi 3 septembre à 19 h et 20 h

Les Frères Scott, saison 7 – Dès le mercredi 17 septembre à 19 h et 20 h

Heartland, saison 4 Dès le mercredi 5 novembre à 17h et 18h

ÉVASION

*Pékin Express : l’Épopée des Maharadjas – Dès le mercredi 13 août à 20 h

*Chaos météo – Dès le jeudi 21 août à 21 h

Josh Gates, traqueur de mystères, suite de la saison 8 – Dès le jeudi 21 août à 22 h

Alone : les survivants, saison 6 et 7 – Dès le mercredi 24 septembre à 21 h et 22 h

*Les secrets de la momie – Dès le jeudi 30 octobre à 21 h

Les plus grands mystères de l’histoire, saison 2 – Dès le jeudi 30 octobre à 22 h

*Les derniers survivants – Dès le vendredi 14 novembre à 22 h

*Orlando Bloom to the Edge (titre en français à confirmer) – Dès le vendredi 19 décembre à 21 h

ICI ARTV

L’amie prodigieuse 2 – Dès le jeudi 14 août à 21 h

*Elizabeth Taylor : Rebelle & Superstar – Dès le dimanche 24 août à 19 h

Miss Fisher enquête, saison 1 à 3 – Du lundi au vendredi, dès le 5 septembre à 16 h

*The Marlow Murder Club (titre français à confirmer) – Dès le jeudi 25 septembre à 20 h

Les aventures de Sherlock Holmes – Dès le mercredi 8 octobre à 20 h (2 épisodes en rafale)

*Génie Aretha – Dès le jeudi 9 octobre à 21 h

Une amitié dangereuse – Les mercredi et jeudi 4 et 4 décembre (deux épisodes en rafale)

ICI EXPLORA

*Une planète en partage – Les samedis 23 et 30 août à 20 h (2 épisodes en rafale)

Batailles de légende, saison 2 – Dès le mercredi 27 août à 21 h

Plus vite! À la recherche du temps, saison 2 – Dès le mardi 7 octobre à 21 h

*Ramsès le grand – Dès le mercredi 8 octobre à 21 h

*Prédateurs et proies, un équilibre fragile – Dès le mardi 21 octobre à 19 h

*Déchiffrez les villes – Dès le vendredi 24 octobre à 21 h

*Métamorphoses de génie – Dès le jeudi 27 novembre à 20 h

*#Hvaldimir, la véritable histoire du béluga espion – Le mardi 2 décembre à 19 h

INVESTIGATION

Charme mortel, saison 3 – Dès le lundi 25 août à 20 h

Quelqu'un cache quelque chose, saison 2 – Dès le lundi 25 août à 21 h

*Cabine dans les bois – Dès le lundi 25 août à 22 h

Relâche mortelle, saison 1 et 2 – Dès le mardi 26 août à 21 h

D'invendable à formidable, saison 3 – Dès le mardi 26 août à 22 h

Premier jour en prison, saison 2 – Dès le mercredi 27 août à 22 h

Justice en direct, suite de la saison 6 – Dès le mercredi 27 août à 23 h

*How to poison your husband (titre à confirmer) – Le jeudi 28 août à 20 h

Parent, malheureusement, saison 4 – Dès le jeudi 28 août à 21 h

Cuisine facile avec Mary, suite de la saison 3 – Dès le vendredi 29 août à 19 h 30

*CSI : Les vrais enquêteurs – Dès le vendredi 29 août à 20 h

Les signes du mal, saison 4 – Dès le vendredi 29 août à 21 h 30

Experts en crime, saison 8 – Dès le vendredi 29 août à 22 h

24 heures en détention, saison 4 – Dès le vendredi 29 août à 23 h

American détective avec Joe Kenda, saison 3 – Dès le samedi 30 août à 19 h

Meurtre en pleine tempête – Dès le samedi 30 août à 20 h

*The British Airways Killer – Le jeudi 4 septembre à 20 h

*Mean Girl Murders – Dès le mardi 23 septembre à 22 h

*Abused by my Mom the buy Franke Scandal (titre en français à confirmer) – Le jeudi 25 septembre à 20 h

*Feral : Our Killr Kids (titre en français à confirmer) – Le jeudi 2 octobre à 20 h

*Real Murders on Elm Street (titre en français à confirmer) – Dès le lundi 6 octobre à 22 h

Megan Thee Stallion VS Tory Lanez : À balle réelles – Dès le jeudi 9 octobre à 20 h

Lethally Blonde (titre français à confirmer) – Dès le vendredi 10 octobre à 22 h

*Snatched – Le jeudi 16 octobre à 22 h

*Nuit mortelle – Dès le mardi 21 octobre à 23 h

En cavale : La reine de la crypto – Dès le jeudi 6 novembre à 20 h

L'autre Mme Jordan – Dès le jeudi 13 novembre à 20 h

*Les Stauffer : Au coeur du scandale – Le jeudi 27 novembre à 20 h

MAX

CSI : Les experts, saison 1 à 4 – Du lundi au vendredi, dès le 1er septembre à 17 h

Killing Eve, saison 1 – Dès le lundi 1er septembre à 19 h

*Flashback – Dès le lundi 1er septembre à 20 h

Les recrues de la 15e, saison 1 Les lundis et mardis, dès le 1er septembre à 23 h

Cardinal, saison 1 – Dès le mardi 2 septembre à 19 h

Perception, saison 3 – Dès le mercredi 3 septembre à 19 h

Hudson & Rex, saison 6 – Dès le mercredi 3 septembre à 20 h

Les lettres orphelines, saison 4 – Les jeudis et vendredis, dès le 4 septembre à 23 h

Cesar Wagner – Dès le vendredi 5 septembre à 19 h

Dynastie, saison 4 – Les samedis et dimanches, dès le 6 septembre à 00 h

*Zorro – Dès le lundi 13 octobre à 20 h

Cardinal, saison 2 – Dès le mardi 16 octobre à 19 h

Prière d'enquêter – Dès le vendredi 17 octobre à 19 h

Killing Eve, saison 2 – Dès le lundi 27 octobre à 19 h

TÉMOIN

Un meurtrier parmi nous, suite de la saison 1 – Dès le samedi 22 septembre à 12 h 30

Procès d’un tueur, saison 2 – Dès le mardi 14 octobre à 20 h

*CSI Miami : Les vrais experts – Dès le mardi 14 octobre à 21 h

Citizen detectives (titre français à confirmer) – Dès le mercredi 15 octobre à 21 h

*Secrets of the Bunny ranch (titre à confirmer) – Dès le mercredi 15 octobre à 22 h

*Déterrer la preuve – Dès le jeudi 16 octobre à 20 h

9-1-1, saison 8 – Dès le jeudi 16 octobre à 22 h

*Comment j’ai condamné mon assassin – Dès le vendredi 24 octobre à 20 h

TV5

Libération(s) dans la joie et la douleur – Dès le lundi 18 août à 21 h

Aspergirl, saison 2 – Dès le samedi 6 septembre à 22 h 30

Vikings, la saga des Bluetooth, saison 8 – Dès le lundi 8 septembre à 19 h

La Guerre des Trônes : Le Clan Bonaparte, saison 8 – Dès le lundi 8 septembre à 20 h

Alfred Nobel et Bertha Von Suttner : Le prix de la paix – Dès le lundi 8 septembre à 21 h

*Les sauvages – Dès le mardi 9 septembre à 22 h

*La peste – Dès le jeudi 18 septembre à 22 h

Les Indociles – Dès le mercredi 17 septembre à 22 h

Sur le front – Dès le mardi 30 septembre à 19 h

Léo Mattéi, brigade des mineurs, saison 12 – Dès le mardi 21 octobre à 22 h

Les Combattantes – Dès le mercredi 22 octobre à 22 h

Napoléon III, Le prix de l'audace – Dès le lundi 3 novembre à 21 h

Clean – Dès le samedi 22 novembre à 19 h

*P'tit Quinquin – Dès le dimanche 23 novembre à 23 h

Caligula: Les trésors retrouvés – Dès le lundi 8 décembre à 21 h

PRISE 2

Dr House, saison 4-5 – Les mercredis et jeudis, dès le 27 août à 16 h

La petite maison dans la prairie, saison 1 – Du lundi au jeudi, dès le 17 novembre à 18 h

Z

Surfer la méga vague, saison 2 – Dès le mercredi 6 août à 19 h

La maison du dragon, saison 2 – Dès le jeudi 28 août à 21 h

Plus dur qu'on pense, saison 2 – Dès le vendredi 29 août à 17 h 30

*Trésors tâchons rétro – Dès le mercredi 17 septembre à 20 h

Le dernier garage, saison 1 – Dès le vendredi 17 octobre à 12 h 30

Le dernier garage, saison 2 – Dès le lundi 24 novembre à 19 h

The Pingouin VF – Dès le jeudi 23 octobre à 21 h

Le sympathisant – Dès le jeudi 18 décembre à 21 h

ZESTE

*La Méditerranée en 5 ingrédients avec Jamie – Dès le vendredi 1er août à 18 h

Les pires cuisiniers de l’Amérique, saison 17 – Dès le mercredi 20 août à 22 h

*Jamie Oliver cuisine à l’airfryer – Dès le vendredi 29 août à 18 h

Chef au sommet, saison 4 – Dès le jeudi 4 septembre à 22 h

MasterChef Australie – Du lundi au vendredi, dès le 8 septembre à 6 h

*Jamie : cuisine simple et rapide – Dès le vendredi 12 septembre à 18 h

*Épicerie en folie avec Guy Fieri – Dès le mercredi 1e octobre à 20 h

Affamés de victoire – Dès le mercredi 1e octobre à 21 h

Mauvais chefs – Dès le jeudi 2 octobre à 21 h

*Les quatre saisons de Jamie – Dès le vendredi 17 octobre à 18 h

ILLICO+

*L'Agence – Dès le 7 août

The Walking Dead : Daryl Dixon, saison 2 – Dès le 11 septembre

Mayor of Kingstown, saison 2 – Dès le 9 octobre

*Lawmen : Bass Reeves – Dès le 30 octobre

From, saison 3 – Dès octobre

HPI, saison 5 – Dès novembre

ICI.TOU.TV EXTRA