Rentrée télé automne 2023 : Quand commencent vos émissions doublées

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des émissions doublées (et quelques productions originales françaises) les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'automne 2023. À noter que ce calendrier sera complété au fur et à mesure que nous recevons les informations. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement.

Consultez le calendrier de la rentrée québécoise pour l'automne 2023 ici.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

*Comptine mortelle – Dès le samedi 16 septembre à 20 h

Miss Scarlet, détective privée, saisons 2 et 3 – Dès le samedi 16 septembre à 21 h

Inspecteur Barnaby, saison 23 – Dès le dimanche 24 septembre à 15 h

Les enquêtes de Murdoch, saison 8 et 9 – Du lundi au jeudi, dès le 16 octobre à 15 h

Brokenwood, saison 8 – Dès le dimanche 22 octobre à 15 h

Sissi, saison 2 – Dès le samedi 4 novembre à 20 h

*L'ex de mon mari – Dès le mardi 21 novembre à 21 h

TVA

Le bon docteur, suite de la saison 6 – Dès le jeudi 28 septembre à 20 h

NOOVO

Fire Country : Pompiers sur appel – Dès le mercredi 13 septembre à 21 h

NCIS : Los Angeles, saison 14 – Dès le vendredi 15 septembre à 21 h

TÉLÉ-QUÉBEC

Les volcans les plus dangereux du monde – Le 4 septembre à 20 h

La vie au cœur de la forêt – Le 5 septembre à 20 h

*3615 Monique – Dès le mardi 5 septembre à 21 h 30

Les enquêtes de Morse, saison 9 – Dès le samedi 9 septembre à 18 h

Plastique : le suicide collectif? – Le 13 septembre à 20 h

Les drogues psychédéliques : un remède? – Le 25 septembre à 20 h

*James Herriot, chroniques d’un jeune vétérinaire – Dès le samedi 30 septembre à 18 h

La terre vue du train : Sri Lanka – Le 10 octobre à 20 h

Alerte en orbite – Le 23 octobre à 20 h

Thaïlande vue du ciel – Le 7 et 14 novembre à 20 h

Paternité, que dit la science? – Le 13 novembre à 20 h

Jérusalem - la construction de la cité de dieu – Le 4 décembre à 20 h

ADDIK

CSI : New York – Du lundi au jeudi, dès le 7 août à 19 h

La Brea : le gouffre, saison 2 – Dès le jeudi 10 août à 21 h

*Ces liens qui nous unissent – Dès le jeudi 17 août à 20 h

Killing Eve : la série, saison 4 – Dès le jeudi 17 août à 22 h

DC: les légendes de demain, saison 7 – Dès le lundi 21 août à 22 h

*Code Quantum – Dès le mercredi 23 août à 20 h

CSI : New York, saison 2 – Du lundi au jeudi, dès le 14 septembre à 19 h

Chicago Fire : Caserne 51, saison 11 – Dès le lundi 18 septembre à 21 h

CSI : New York, saison 3 – Du lundi au jeudi, dès le 16 octobre à 19 h

La capture, saison 2 – Dès le jeudi 26 octobre à 22 h

La loi et l’ordre: crime organisé, saison 3 – Dès le mercredi 1er novembre à 22 h

Le paradis ou presque, saison 2 – Dès le jeudi 16 novembre à 20 h

La justicière, saison 3 – Dès le jeudi 16 novembre à 21 h

CSI : New York, saison 4 – Du lundi au jeudi, dès le 7 décembre à 19 h

CANAL D

*Les mystères engloutis du triangle des Bermudes – Dès le lundi 21 août à 20 h

Les pires erreurs d'ingénierie, saison 5 – Dès le lundi 21 août à 21

Cauchemar sur l'autoroute, saison 11 – Dès le mardi 22 août à 20 h

Routiers de l'outback, saison 4 – Dès le mardi 22 août à 22 h

Alaska : La ruée vers l'or, saison 13 – Dès le mercredi 23 août à 20 h

*MH370 : L'impossible disparition – Mercredi 23 août à 21 h et 22 h

*East Harbour Heroes (version française) – Dès le jeudi 24 août à 20 h

Étrange évidence, saison 3, partie 2 et saison 4 – Dès le vendredi 25 août à 19 h

La frontière États-unis-Mexique, saison 4 – Dès le vendredi 25 août à 22 h

Les Soprano, saison 1 à 3 – Dès le vendredi 25 août à 23 h

*Une année sur terre – Dès le samedi 26 août à 17 h

La guerre des enchères, saison 16, partie 2 – Dès le samedi 26 août à 18 h

*L'histoire extraordinaire des objets du quotidien – Dès le samedi 26 août à 19 h 30

Biographies WWE, saison 2 – Dès le samedi 26 août à 20 h

*Volcans : Menace sur l'Europe – Mercredi 30 août à 21 h

*Volcans d'Auvergne : Vont-ils se réveiller? – Mercredi 30 août à 22 h

*Nick Broms : What's the Rush? (Version française) – Le mercredi 13 septembre à 21 h

*Secrets dans le sable – Dès le lundi 18 septembre à 22 h

*L'envers de l'argent – Mercredi 20 septembre à 21 h et 22 h

*Météo virale, saison 7 – Dès le lundi 2 octobre à 20 h

*Égoûts de Paris, l'envers de la ville lumière – Mercredi 18 octobre à 21 h

*Paranormal Revenge (version française) – Dès le jeudi 19 octobre à 21 h

*Cash in the Attic (version française) – Dès le samedi 28 octobre à 19 h

Les trésors de la WWE, saison 2, partie 1 – Dès le samedi 28 octobre à 20 h

Sales jobs, saison 9, partie 2 – Dès le lundi 30 octobre à 22 h

*Le désastre de Tchernobyl – Dès le mardi 31 octobre à 21 h

*Siegfried et Roy : Roi des fauves – Mercredi 1er novembre à 21 h

*Loving Elvis (version française) – Dès le vendredi 3 novembre à 21 h

*Ce qui tue les baleines – Samedi 4 novembre à 17 h

*The School That Tried to End Racism (version française) – Mercredi 8 novembre à 21 h

Tchernobyl – Dès le mardi 21 novembre à 21 h

*San Andreas : L'apocalypse en Californie? – Mercredi 29 novembre à 21 h

*Hoover : Le barrage XXL qui illumine Las Vegas – Mercredi 29 novembre à 22 h

*George Michael : Portrait of An Artist (version française) – Mercredi 6 décembre à 21 h

*La grande famille des chiens – Dès le samedi 9 décembre à 17 h

*Love to Love You, Donna Summer – Mercredi 13 décembre à 21 h

CANAL VIE

Dre Boutons, saison 4, partie 1 – Dès le lundi 21 août à 21 h

*Réno-Surprise avec Mélissa et Jenna – Dès le mardi 22 août à 20 h

Minilogis, saison 1, partie 2 – Dès le mardi 22 août à 21 h 30

Vétérinaires humanitaires, saison 2 – Dès le vendredi 25 août à 19 h

Deux soeurs : 1000 livres, saison 3 – Dès le lundi 28 août à 20 h

*Le corps à nu – Dès le lundi 28 août à 22 h

Hollywood Rénove avec les frères Scott, saison 3, partie 2 – Dès le mardi 5 septembre à 22 h

*Coiffer Hollywood – Dès le mercredi 6 septembre à 19 h

Mariage à l'aveugle, saison 8 – Dès le mercredi 6 septembre à 21 h

*Julia – Dès le jeudi 14 septembre à 22 h

*Les bébés miracles – Dès le jeudi 21 septembre à 20 h

Bienvenue chez les Derrico – Dès le lundi 18 septembre à 21 h

*Rénovation 911 – Dès le mardi 3 octobre à 20 h

*Rescue : Extreme Medics (version française) – Dès le lundi 9 octobre à 22 h

*Diggstown : Mission Justice, saison 1 et 2 – Du lundi au vendredi, dès le 13 octobre à 11 h

Flip ultra payant, saison 2 – Dès le mardi 17 octobre à 22 h

La vie après la prison, saison 4 – Dès le mercredi 18 octobre à 20 h

*La course aux gâteaux – Dès le vendredi 20 octobre à 20 h

*Our 2 Moms (version française) – Jeudi 26 octobre à 20 h

*Fixer Upper : The Castle (version française) – Dès le lundi 30 octobre à 19 h 30

SOS pieds en détresse, saison 2 – Dès le lundi 30 octobre à 21 h

Young Sheldon, saison 5 – Du lundi au vendredi, dès le 31 octobre à 11 h

*Britain's Most Expensive Houses (version française) – Dès le mardi 28 novembre à 19 h 30

*Alex Jones : Making Babies (version française) – Dès le mardi 7 novembre à 21 h

CASA

*Mission Resort – Dès le mardi 15 août à 22 h

*On arrache tout! – Dès le jeudi 17 août à 22 h

Ça va chauffer! Australie, saison 12 – Lundi et mardi, dès le 21 août à 11 h

Flip 101 avec Tarek, saison 3 – Dès le mardi 3 octobre à 22 h

Masterchef, saison 13 – Lundi et mardi, dès le 16 octobre à 11 h

Holmes + Holmes, saison 5 – Dès le mercredi 1er novembre à 22 h

Des maisons qui déménagent, saison 2 – Dès le jeudi 9 novembre à 22 h

ELLE FICTIONS

Cinéma romance (encore plus!) – Dès le 28 août

Les lettres orphelins, saison 3 – Dès le lundi 4 septembre à 13 h

Les frères Scott, saison 4 – Dès le mercredi 20 septembre à 20 h

Toi, moi et elle, saison 3 – Dès le mercredi 20 septembre à 21 h 30

Les lettres orphelins, saison 4 – Dès le lundi 30 octobre à 13 h

Cinéma de Noël – Dès le 27 novembre

ÉVASION

*Attrape-moi si tu peux – Dès le jeudi 17 août à 22 h

*Dolce vita à Naples avec David Rocco – Dès le vendredi 18 août à 22 h 30

*Rouler sur l’or – Dès le jeudi 24 août à 21 h

Alone : les survivants, saison 2 et 3 – Dès le mercredi 13 septembre à 21 h et 22 h

HISTORIA

Au-delà d’Oak Island, saison 3 – Dès le lundi 28 août à 20 h

La malédiction d’Oak Island, saison 10 – Dès le lundi 28 août à 21 h

IneXplicable, suite de la saison 3 – Dès le lundi 28 août à 22 h

Pawn Stars : prêteurs sur gages, suite saison 22 et saison 23 – Dès le mardi 29 août à 20 h

*Pawn Stars : prêteurs sur gages en tournée – Dès le mardi 29 août à 21 h

Les a$ de la brocante, suite saison 11 – Dès le mardi 29 août à 22 h

De l’acier et du feu, suite saison 9 – Dès le mercredi 30 août à 20 h

*Les grands cambriolages avec Pierce Brosnan – Dès le mercredi 30 août à 21 h

Transmission impossible, saison 5 – Dès le jeudi 31 août à 21 h

*Sales bagnoles – Dès le jeudi 31 août à 21 h 30

*Les vices qui ont forgé le monde – Dès le vendredi 1er septembre à 21 h

La bouffe qui a forgé le monde, saison 4 – Dès le vendredi 22 septembre à 21 h

*Une histoire vraie –Samedi 23 septembre à 20 h

Les grands mystères de l’Histoire, saison 4 – Dès le samedi 30 septembre à 20 h

L’histoire express de…, suite saison 2 – Dès le vendredi 13 octobre à 20 h

Le Colisée de Rome – Dès le mercredi 25 octobre à 21 h

Les jouets qui ont forgé le monde, saison 2 – Dès le vendredi 10 novembre à 21 h

Notre guerre – Dès le samedi 11 novembre à 20 h

ICI ARTV

*La bicyclette bleue – Dès le dimanche 13 août à 12 h et 14 h, et dimanche 20 août à 12 h

Denzel Washington: un modèle américain – Dès le lundi 21 août à 20 h

Nicole Kidman, les yeux grands ouverts – Dès le lundi 28 août à 20 h

La fabuleuse aventure du cinéma américain – Dès le mercredi 30 août à 20 h

Sean Connery VS James Bond – Dès le lundi 4 septembre à 20 h

Grantchester, saison 7 – Dès le jeudi 7 septembre à 21 h

*L'art du crime – Dès le jeudi 7 septembre à 22 h

Hercule Poirot, saison 1, 2, 3 – Du lundi au vendredi, dès le 8 septembre à 16 h

Dans les yeux de Johnny Depp – Dès le lundi 11 septembre à 20 h

Dre Grey Leçons d'anatomie, saison 19 – Dès le vendredi 15 septembre à 19 h

*Les hauts de hurlevent – Dès le dimanche 17 septembre à 12 h et 12 h 30

*Les voix du coeur – Dès le dimanche 24 septembre à 12 h et 16 h

*La jeune Elizabeth – Dès le jeudi 19 octobre à 21 h

*Paris Police 1905 – Dès le jeudi 19 octobre à 22 h

Joni Mitchell le spleen et la colère – Dès le lundi 27 novembre à 20 h

Jane Birkin et nous – Dès le lundi 4 septembre à 20 h

*Les piliers de la terre – Dès le jeudi 7 décembre à 21 h et 22 h

Outlander, le chardon et le tartan, saison 7 – Dès le samedi 9 décembre à 21 h

ICI EXPLORA

*Ce que les crottes nous disent – Dès le lundi 21 août à 22 h

Super vétérinaire, saison 2 – Dès le mercredi 23 août à 22 h

*Secrets de roches – Dès le vendredi 25 août à 20 h

*Sauver Venise – Dès le samedi 2 septembre à 21 h

*Le royaume des fourmis – Dès le lundi 4 septembre à 22 h

Connectés sur l'avenir – Dès le lundi 18 septembre à 21 h

*Pris sur le vif – Dès le mardi 10 octobre à 22 h

*Mystères vus du ciel – Dès le mardi 31 octobre à 20 h

Les secrets des superaînés – Dès le vendredi 3 novembre à 22 h

*Coextinction – Dès le samedi 4 novembre à 21 h

*Reconstruire le corps – Dès le mercredi 8 novembre à 21 h

Alerte aux astéroïdes – Le mardi 14 novembre à 21 h

2080 - Nos Futurs – Dès le mardi 21 novembre à 21 h

La vie secrète des pharaons – Dès le lundi 27 novembre à 20 h

Les couleurs de la nature – Les mardis 28 novembre et 5 décembre à 22 h

Hotel cactus – Le lundi 4 décembre à 22 h

Notre corps, ce réseau social – Vendredi 15 décembre à 22 h

INVESTIGATION

*Au coeur de l'interrogatoire – Dès le lundi 21 août à 22 h

*Noces de sang – Dès le mercredi 23 août à 20 h

Justice en direct, saison 5, partie 1 – Dès le mercredi 23 août à 23 h

*Homicide Hunter Affaire résolue – Le jeudi 24 août à 20 h

Gabby Petito : Meurtre d'une influenceuse – Le jeudi 24 août à 22 h

*Derrière les barreaux – Dès le vendredi 25 août à 21 h

*Intrusion – Dès le vendredi 25 août à 22 h

*Meurtres en pleine tempête, saison 2 – Le samedi 26 août à 19 h

*La fille d'avant – Dès le mardi 29 août à 22 h 30

*Si Stefano, l'avocat du mal – Le jeudi 31 août à 20 h, 21 h et 22 h

Couples ou innocents?, saison 3 – Dès le mercredi 13 septembre à 22 h

*Heartland Homicide (version française) – Dès le vendredi 22 septembre à 21 h

Décompte mortel, saison 4 – Dès le lundi 25 septembre à 23 h

*Soupçons – Dès le mardi 26 septembre à 22 h 30

Crimes à la une, saison 5, partie 1 – Dès le mercredi 4 octobre à 21 h

*Milliardaire et arnaqueur – Dès le jeudi 19 octobre à 21 h et 22 h

Experts en crime, saison 7 – Dès le vendredi 3 novembre à 22 h

NXIVM : Le voeu, saison 2 – Dès le mardi 7 novembre à 21 h

The Squad (version française) – Jeudi 9 novembre à 20 h

*The Sister (version française) – Dès le mardi 21 novembre à 22 h 30

*L'île de la mort – Dès le jeudi 23 novembre à 20 h, 21 h et 22 h

*Meurtres dans les alpes – Dès le jeudi 14 décembre à 20 h, 21 h et 22 h

MAX

*Alias – Dès le vendredi 25 août à 19 h

Rançon, saison 3 – Dès le lundi 28 août à 20 h

Einstein : Équations criminelles, saison 2 – Dès le mardi 29 août à 20 h

Hudson & Rex, saison 4 – Dès le mercredi 30 août à 20 h

*La conspiration – Dès le jeudi 31 août à 20 h

La loi et l'ordre : Crimes sexuels, saison 15 – Du lundi au vendredi, dès le 14 septembre à 17 h

McDonald & Dodds, saison 2 et 3 – Dès le vendredi 13 octobre à 20 h

FBI : Duo très spécial, saison 3 – Dès le lundi 13 novembre à 19 h

Bones, saison 10 – Dès le mercredi 22 novembre à 22 h

MOI ET CIE

*Never Seen Again (version française) – Dès le mercredi 16 août à 22 h

Escouade nautique extrême, saison 1 et 2 – Dès le lundi 21 août à 22 h

Chirurgie botchée, saison 7 – Dès le jeudi 31 août à 20 h

*Hoarders : coming clean (version française) – Dès le mardi 5 septembre à 20 h

9-1-1, saison 6 – Dès le jeudi 26 octobre à 22 h

Homicide for the holidays (version française), saison 1, 2, 3 – Dès le mardi 31 octobre à 22 h

Unexplained caught on camera (version française) – Dès le mardi 31 octobre à 23 h

Code 1 : minute by minute (version française) – Dès le lundi 6 novembre à 21 h

SOS Maison poubelle, saison 3 – Dès le mardi 7 novembre à 21 h

Skin : les dermatos de l’extrême, saison 2 – Dès le jeudi 9 novembre à 21 h

New Amsterdam, saison 5 – Dès le mercredi 6 décembre à 22 h

SÉRIES PLUS

NCIS, saison 20 – Dès le lundi 28 août à 20 h

FBI : international, saison 2 – Dès le mardi 29 août à 20 h

FBI, saison 5 – Dès le mardi 29 août à 21 h

FBI : recherchés, saison 4 – Dès le mardi 29 août à 22 h

NCIS : Los Angeles, saison 11 – Dès le lundi 4 septembre à 21 h

*Les origines du péché – Dès le jeudi 14 septembre à 21 h

Blue Bloods, saison 13 – Dès le jeudi 21 septembre à 20 h

Station 19, saison 6 – Dès le mercredi 4 octobre à 20 h

CSI : Vegas, saison 2 – Dès le lundi 6 novembre à 22 h

Le résident, saison 6 – Dès le mercredi 8 novembre à 21 h

*Aide-moi Todd – Dès le mercredi 8 novembre à 22 h

*Yellowstone – Dès le jeudi 9 novembre à 21 h

Moonshine, saison 2 – Dès le jeudi 16 novembre à 22 h

Dernière escale, saison 3 – Dès le vendredi 24 novembre à 20 h

TV5

Invisible – Dès le mardi 29 août à 22 h

Les pouvoirs du corps humain – Dès le mardi 5 septembre à 21 h

À la recherche des nouveaux modèles – Dès le mardi 5 septembre à 21 h 30

Échappées belles, saison 16 – Dès le jeudi 7 septembre à 19 h

Jeux d’influence, saison 1 et 2 – Dès le jeudi 14 septembre et du 9 novembre

Lycée Toulouse-Lautrec – Dès le samedi 16 septembre à 19 h

Les 100 lieux qu’il faut voir, saison 7 – Dès le jeudi 21 septembre à 20 h 30

La secte – Dès le lundi 25 septembre à 21 h

Sur le front – Dès le mardi 10 octobre à 21 h

Conviction – Dès le jeudi 24 octobre à 22 h

Aspergirl – Dès le samedi 28 octobre à 19 h

ReuSSS – Dès le samedi 18 novembre à 19 h

VRAK

NCIS : HAWAÏ, saison 2 – Dès le mardi 22 août à 21 h

*Les menteuses : Péché originel – Dès le vendredi 25 août à 21 h

Un million de petites choses, saison 5 – Dès le lundi 28 août à 21 h

*Les soeurs Spencer – Dès le mercredi 20 septembre à 21 h

*Little Bird – Dès le jeudi 12 octobre à 21 h

Z

Wipeout : La compétition, saison 2, partie 1 – Dès le jeudi 10 août à 20 h

*Chercheurs de bazous – Dès le lundi 21 août à 20 h

*Austin Dillon, à toute vitesse – Dès le lundi 21 août à 21 h

Péril en haute mer, saison 15 – Dès le mardi 22 août à 19 h

*Let the Right One In (version française) – Dès le mardi 22 août à 21 h

*The Man Who Fell to Earth (version française) – Dès le mardi 22 août à 22 h

Les Brown : Génération Alaska, saison 4, partie 2 et 5 – Dès le jeudi 24 août à 19 h

*Les hors-la-loi du volant : Rois de la piste – Dès le jeudi 24 août à 21 h

*Clients en colère – Dès le vendredi 25 août à 19 h 30

*Les Hot Rods de Shorty – Dès le lundi 28 août à 22 h

*Star Trek : La nouvelle génération, saison 1 à 3 – Du lundi au jeudi, dès le 29 août à 23 h

Ridicules, saison 13 et 14 – Du lundi au jeudi, dès le 30 août à 17 h

*Star Trek : Strange New Worlds (version française) – Dès le jeudi 31 août à 22 h

Texas Métal, saison 2 – Dès le vendredi 1er septembre à 20 h

Barry, saison 3 – Dès le mercredi 6 septembre à 22 h

*Avenue 5, saison 1 et 2 – Dès le mercredi 6 septembre à 22 h 30

*Tattoo Artist of the Year – Dès le mercredi 13 septembre à 19 h

*Frogger : La compétition – Dès le jeudi 19 octobre à 20 h

SOS Tatouages France – Dès le mercredi 25 octobre à 19 h

Américars : Rapides et musclés, saison 9, partie 1 – Dès le lundi 30 octobre à 20 h

Tracteurs en duel, saison 2 – Dès le lundi 30 octobre à 21 h

Amazing Race Canada : Une course contre la montre, saison 9 – Dès le mardi 31 octobre à 20 h

*The Last of Us (version française) – Dès le mardi 7 novembre à 21 h

*Heels (version française) – Dès le mardi 7 novembre à 22 h

ICI.Tou.TV EXTRA