Rencontrez les 4 candidats de la prochaine saison de Coeur de trucker

Unis TV dévoile aujourd'hui les candidats recrutés pour la troisième saison de Coeur de trucker, qui sera diffusée sur ses ondes à compter d'avril.

Cette fois, le très sympathique animateur P-A Méthot accompagnera deux camionneurs et deux camionneuses afin de les aider à trouver l’amour parmi les célibataires qu’ils et elles croisent sur leur route. Les candidat.es sillonneront les routes du Québec (Lanaudière, la Mauricie, la Montérégie et l’Estrie), ainsi que celles du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario.

Rencontrez les nouveaux candidats en image ci-dessous.

Jérémie, 28 ans de Saint-Ferdinand;

Josiane, 24 ans de Bécancour;

Nathalie, 52 ans de Sherbrooke;

Christian, 41 ans de Rimouski.

Cette saison, en plus des habituelles rencontres individuelles, balades en camion, activités romantiques et choix déchirants, l'émission fera oeuvre utile en proposant d’en apprendre davantage sur le rôle de contrôleur routier et sur l'importance du respect du corridor de sécurité.

L’émission conçue et produite par Attraction comprend dix épisodes de 60 minutes réalisés par Stéphane de Grosbois.

Nous avons très hâte de voir si l'amour sera au rendez-vous cette saison. Et vous?

Les épisodes de Coeur de trucker seront diffusés les jeudis à 21 h dès le 10 avril sur Unis TV et seront également disponibles sur TV5Unis, comme les deux saisons précédentes.