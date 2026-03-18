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Rencontrez la nouvelle brigade des Chefs

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Les Chefs
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La 15e saison des Chefs s'amorcera le mardi 14 avril avec une émission spéciale de 90 minutes.

Un peu moins d'un mois avant que débute cette nouvelle mouture, on nous présente les douze concurrents d’origines et d’expériences diverses, âgés de 25 à 36 ans, qui relèveront le défi cette année.

La plupart ont des CV impressionnants, ayant travaillé dans les plus grands restaurants du Québec, comme La Tanière, Le Mousso, le Pied de Cochon ou le Montréal Plaza.

Rencontrez-les dans la galerie au bas de l'article.

Élyse Marquis sera de retour dans son rôle d'animatrice. La cohorte 2026 bénéficiera des conseils de Colombe St-Pierre, leur mentore dans cette compétition de haut calibre. On retrouvera aussi le panel de juges réputés composé de Jean-Luc Boulay, Isabelle Deschamps Plante, Normand Laprise et Pasquale Vari.

Ne manquez pas le lancement de la 15e saison de l’émission Les Chefs!, le mardi 14 avril à 19 h 30 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. Le reste des épisodes sera présenté ce printemps, les mardis à 20 h.

La brigade 2026 des Chefs

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Agathe Salmeron, 28 ans, Cheffe de cuisine, Miracolo (Montréal)
© ICI Télé

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