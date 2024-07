Cet hiver, Réal Béland a charmé tout le monde avec son nouveau concept d'émission de télé à CASA. Dans Réal débarque, l'animateur passionné de bricolage offre son aide aux passants de la quincaillerie dans leurs divers projets de rénovation et de construction. Non seulement cela donne droit à des projets très variés, mais la réaction des participants est aussi toujours sincère et spontanée! On aime! C'est toujours croustillant lorsque les gens sont accostés et réalisent qu'ils sont filmés pour une émission de télévision. On voit tout de suite les fans... et ceux qui ne connaissent pas du tout l'humoriste.

À l'aide de la designer Daphné Morin, qui a toujours une solution créative pour combiner fonctionnalité et style, tout en respectant les budgets des clients (sa page Instagram est d'ailleurs une vraie mine d'or pour une foule d'inspiration) et de l'entrepreneur Martin Labonté, les projets auxquels ils contribuent sont toujours inspirants. Le défi principal : ils n'ont qu'une journée à consacrer aux participants.

La bande-annonce de la seconde saison est dorénavant en ligne. Voyez-la ci-dessous.

Cette saison, l'équipe s'attaquera à la construction de rampes de skateboarding, à une terrasse, à une buanderie, à une cabane pour enfants dans les arbres, à l'aménagement d'une chambre de bébé... Bref, de quoi nous offrir une belle grosse source de motivation.

Du vrai bonheur pour le papa qui trouve que le bruit des drilles est une réelle symphonie, quoi! Ses mots, pas les nôtres! ;)

Les douze premiers épisodes sont disponibles sur TVA+ en rattrapage si jamais vous les aviez manqués ou souhaiteriez les revoir. D'ailleurs, déjà quelques courts segments de moments inédits de la seconde saison ont été déposés sur la plateforme pour un aperçu de ce qui nous attend.