Réal Béland et Guy Jodoin s'adonnent à des coups pendables pour un nouveau concept télé

Réal Béland et Guy Jodoin sont au coeur d'un nouveau projet qui a été annoncé en surprise ce mardi, dans le cadre du lancement de programmation 2026-2027 du Groupe TVA.

En effet, en novembre, vous pourrez découvrir un nouveau concept humoristique imaginé par Réal Béland et mettant en vedette les deux comiques, intitulé Mauvaise influence, dans lequel ils enchaîneront les coups pendables où personne n’est à l’abri. Mauvaise influence l’un pour l’autre, les deux maîtres du divertissement repousseront leurs limites pour voir jusqu’où ils sont prêts à aller.

Les images présentées en primeur aux médias en ont fait rire plus d'un, alors qu'on voyait le duo tenter de piéger un couple de citadins, à propos d'une nouvelle taxe à payer sur leur maison. Visiblement, les tournages n'ont pas été simples, alors que la police a été appelée en renfort quelques fois.

« Ce qu'on a fait, c'est qu'on a piégé des gens, mais un petit peu partout : dans un conseil de ville et même à l'oratoire Saint-Joseph », explique Guy Jodoin. « Nous ce qu'on voulait faire, c'est aller communier habillés en escargots. » L'animateur et comédien explique d'ailleurs avoir demandé l'avis de sa mère, peu de temps avant son décès à 90 ans, sur cette fameuse blague à l'Oratoire : « Elle m'a dit "as-tu du plaisir?" J'ai dit "oui, j'en ai eu". Elle a dit, "C'est correct.Tout est permis dans ce cas-là". »

Le résultat qui nous a été présenté était aussi absurde qu'hilarant. Et cela explique le look très barbu que Guy Jodoin arborait pendant quelques mois au printemps, pour passer incognito.

Est-ce que votre curiosité est piquée?

Production originale de Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu, Mauvaise influence sera lancé sur illico+ le jeudi 5 novembre prochain. La première saison comporte 12 épisodes de 30 minutes, réalisés par Mathieu Gadbois.