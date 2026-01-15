Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Réal Béland à Masterchef puis à Nuls en chef : qu'en est-il?

L'information est pour le moins contradictoire.

Nuls en chefs
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

C'est le mercredi soir que vous pouvez vous délecter de la nouveauté de Noovo, Nuls en chef, dans laquelle plusieurs artistes font la démonstration qu'ils n'y connaissent absolument rien en cuisine.

Parmi ceux-ci, on retrouve l'humoriste Réal Béland, qui faisait son premier tour de piste ce mercredi, dans un épisode pour le moins exigeant. Les personnalités ont eu à confectionner notamment une crème au beurre et un gâteau monté. Pas nécessairement de la tarte...

Plusieurs téléspectateurs se demandent ce que Réal Béland fait là, alors qu'il s'est illustré avant les fêtes dans Masterchef Célébrités des fêtes. Il est vrai que les deux apparitions sont plutôt contradictoires. Qu'en est-il vraiment?

Nous en avons discuté avec lui, en coulisses du visionnement de presse de Nuls en chef, et pour l'humoriste, son allégeance naturelle ne fait aucun doute.

De manière informelle, il nous disait : « J'ai bien plus rapport à Nuls en chef qu'à Masterchef. Je ne sais absolument pas cuisiner ».

Plus encore, il ajoute : « À Masterchef, la seule raison pour laquelle je me suis illustré dans un défi, c'est parce que j'étais en équipe avec Sandra et c'est elle qui a tout fait. Moi, j'ai juste coupé des choses quand elle me le demandait. »

En effet, Réal était en équipe avec la gagnante de la 2e saison de Masterchef Québec, Sandra Plourde, ce qui ne pouvait qu'être bénéfique pour sa création culinaire.

C'est donc dans ce contexte de lacunes culinaires que vous le verrez évoluer cette saison, en compagnie de plusieurs autres personnalités. Ils vous feront rire aux larmes, c'est promis!

Nuls en chef se poursuit les mercredis à 20 h sur les ondes de Noovo. Les épisodes sont disponibles en rattrapage sur Noovo.ca et Crave.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33