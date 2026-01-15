Réal Béland à Masterchef puis à Nuls en chef : qu'en est-il?

C'est le mercredi soir que vous pouvez vous délecter de la nouveauté de Noovo, Nuls en chef, dans laquelle plusieurs artistes font la démonstration qu'ils n'y connaissent absolument rien en cuisine.

Parmi ceux-ci, on retrouve l'humoriste Réal Béland, qui faisait son premier tour de piste ce mercredi, dans un épisode pour le moins exigeant. Les personnalités ont eu à confectionner notamment une crème au beurre et un gâteau monté. Pas nécessairement de la tarte...

Plusieurs téléspectateurs se demandent ce que Réal Béland fait là, alors qu'il s'est illustré avant les fêtes dans Masterchef Célébrités des fêtes. Il est vrai que les deux apparitions sont plutôt contradictoires. Qu'en est-il vraiment?

Nous en avons discuté avec lui, en coulisses du visionnement de presse de Nuls en chef, et pour l'humoriste, son allégeance naturelle ne fait aucun doute.

De manière informelle, il nous disait : « J'ai bien plus rapport à Nuls en chef qu'à Masterchef. Je ne sais absolument pas cuisiner ».

Plus encore, il ajoute : « À Masterchef, la seule raison pour laquelle je me suis illustré dans un défi, c'est parce que j'étais en équipe avec Sandra et c'est elle qui a tout fait. Moi, j'ai juste coupé des choses quand elle me le demandait. »

En effet, Réal était en équipe avec la gagnante de la 2e saison de Masterchef Québec, Sandra Plourde, ce qui ne pouvait qu'être bénéfique pour sa création culinaire.

C'est donc dans ce contexte de lacunes culinaires que vous le verrez évoluer cette saison, en compagnie de plusieurs autres personnalités. Ils vous feront rire aux larmes, c'est promis!

Nuls en chef se poursuit les mercredis à 20 h sur les ondes de Noovo. Les épisodes sont disponibles en rattrapage sur Noovo.ca et Crave.