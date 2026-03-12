Rare présence à la télé de France Castel : Elle donne des nouvelles de sa santé

Mercredi, France Castel visitait le plateau d'On va se le dire, une des seules apparitions qu'elle a faite à la télé depuis sa visite surprise à En direct du Jour de l'an.

On se rappellera que l'actrice de 82 ans est en rémission d'un lymphome de stade 4.

Faire peu d'apparitions au petit écran est son choix. « Je fais des expériences », confie-t-elle à Sébastien Diaz. « Je ne sais plus comment dealer avec qui je suis et où j'en suis. Avec la maladie que j'ai eue - je suis en rémission, ne vous inquiétez pas, ça va bien - je suis d'une façon différente à me questionner sur le métier, donc je fais des expériences : aujourd'hui, est-ce que j'aime ça? Pourquoi j'aime ça? Est-ce que j'ai besoin de faire ça ou est-ce que je peux apporter quelque chose? »

« Quand tu as été touchée - on sait tous qu'on a une finalité - mais quand t'es touchée de près, vraiment de près près près, ça change ta façon de penser. Qu'est-ce qui te reste à vivre? Pourquoi? Puis comment tu veux le vivre? Et ça, je pense que c'est intéressant et nécessaire que je me pose ces questions-là en ce moment. Parce que, veux, veux pas, il y a des journées où je suis extraordinairement en forme. »

Je pétais le feu aujourd'hui, mais il y a trois jours, j'étais sur la fin d'un gros virus épouvantable et j'étais comme une vieille personne de mon âge. Et puis malade, puis là, je m'imaginais toutes les affaires impossibles.

C'était aussi un grand bonheur de la voir aussi lumineuse et énergique!

On va se le dire est diffusé du lundi au jeudi à 16 h sur ICI Télé.