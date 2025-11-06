Accueil
Rare apparition du fils de Marie-Thérèse Fortin à la télé

Samuel enfile le tablier.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce vendredi, à Curieux Bégin, les recettes de famille seront à l'honneur.

Pour l'occasion, Marie-Thérèse Fortin, Daniel Vézina et Sophie Faucher cuisineront avec leurs enfants.

Ainsi, nous rencontrerons le grand garçon de Marie-Thérèse, Samuel Fortin-Pouliot. Ce dernier travaille dans la sphère politique. Il est attaché politique du député de Gouin et a été directeur de campagne pour Gabriel Nadeau-Dubois en 2022.

Précisons que Marie-Thérèse Fortin est aussi la maman d'une jeune femme qui se prénomme Emma.

Voyez une photo mère-fils au bas de l'article.

Au menu de cette grande tablée : « tarte rustique, pièce de boeuf du dimanche et paupiettes de veau : un héritage gourmand à partager ».

Voyez une photo des trois trios parents et leurs enfants ci-dessous. Daniel Vézina est accompagné de son fils, Raphaël Vézina et Sophie Faucher, de sa fille, Clémentine Labrèque.

Ne manquez pas cette émission bien spéciale de Curieux Bégin ce vendredi à 20 h.

