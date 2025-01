Rare apparition des filles de Patrick Norman à la télé

Les organisateurs du gala Célébrations 2025 avaient orchestré toute une surprise à Patrick Norman ce dimanche.

En effet, après qu'il ait interprété sa chanson « On part au soleil », Gregory Charles a indiqué que, comme le chanteur avait annoncé sa retraite après 55 ans de carrière, il avait certainement droit à un hommage.

Sébastien Benoît a donc escorté Patrick jusque dans la salle, où il a pu assister à un numéro spécial dans lequel plusieurs artistes ont repris ses succès. En vidéo, on a aussi pu voir ses filles, Isabelle et Debbie Éthier, qui ont chanté « Quand on est en amour » depuis un studio d'enregistrement.

Voyez une photo au bas de l'article.

On peut dire que Patrick Norman ne s'attendait pas du tout à vivre autant d'émotions. Il n'a pu s'empêcher de pleurer à chaudes larmes en voyant apparaître ses filles sur l'écran, puis en voyant des artistes qu'il apprécie, comme Louis-Jean Cormier, faire vibrer son répertoire sur la scène du théâtre du Casino du Lac-Leamy.

Nous souhaitons à Patrick Norman, qui fêtera ses 78 ans cette année, une retraite paisible.