Rare apparition de Simon Durivage à la télé

Le journaliste et présentateur de nouvelles Simon Durivage a pris sa retraite de Radio-Canada en 2015.

Depuis, ses apparitions à la télévision se font très rares. Par contre, on a pu l'apercevoir aux Enfants de la télé ce mercredi alors qu'il venait commenter sa participation à l'émission humoristique Taquinons la planète. On lui avait donné, à l'époque, le rôle du père de Bob Binette (Ghislain Taschereau). Voyez un extrait au bas de l'article.

Sur le plateau, il a raconté comment ce sketch a pu se rendre en ondes malgré sa position prestigieuse.

« Je montre ça à ma patronne aux nouvelles. Elle me dit : "Simon, tu n'es pas sérieux? Ton image, Simon, penses-y! Ton image!" Alors, je vais voir le grand boss. Il écoute ça et il se bidonne, il de tord de rire tellement il aime ça. Il trouve ça fantastique. Il me dit : "Go mon Simon! On laisse passer ça, c'est trop drôle!" »

