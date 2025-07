Rare apparition de Jocelyne Cazin à la télé

On aime quand de populaires émissions télévisées ramènent sous le feu des projecteurs des personnalités qui se font plus discrètes depuis quelques années. Ce sera notamment le cas la semaine prochaine à Sucré Salé, alors que Mélanie Maynard aura le plaisir de s'entretenir avec Jocelyne Cazin.

Depuis sa sortie du milieu télévisuel en 2008, nous ne voyons que trop peu celle qui animait autrefois J.E., au tournant des années 2000. Après l'annonce de sa retraite, Jocelyne s'était reconvertie en femme politique influente auprès de de la Coalition Avenir Québec, avant de devenir une autrice à succès.

Ce mercredi, Mélanie en profitera assurément pour l'interroger sur ses plus récents projets, dans une entrevue où on nous promet que la dame de 74 ans y est assumée que jamais. Nous avons bien hâte d'avoir de ses nouvelles! Également au générique de cet épisode figureront la comédienne Rachel Graton et le chanteur et acteur Kevin Houle.

Ce vendredi à Sucré Salé, Mélanie nous fera découvrir en primeur l'animateur de la nouvelle émission Les voyeurs du soir, qui sera diffusée sur la chaîne CASA cet automne. Découvrez les grandes lignes de ce concept intrigant ici.

Puis, jeudi, l'animatrice recevra à son émission Pierre Brassard, pour une entrevue de type « psychanalyse » qui promet de nous offrir un savoureux moment de télé! Les épisodes de lundi et de mardi seront quant à eux notamment consacrés à la visite de Sébastien Delorme et Chantal Lacroix, qui en profitera pour aborder son éventuel retour à la télé.

En somme, une autre belle semaine s'annonce au sein du magazine estival par excellence des Québécois!

Sucré Salé est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.