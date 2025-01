Rare apparition de ce grand artiste québécois à Star Académie

Ce dimanche, Star Académie donnera le coup d'envoi de son édition 2025 avec un grand variété qui ne manquera pas de faire jaser. Devant la caméra, la production a rassemblé des artistes de tous les horizons pour composer le corps professoral et les candidats. À ceux-ci s'ajoute l'animateur Jean-Philippe Dion, qui vous séduira dès les épisodes d'En route vers Star Académie, dont la diffusion débute ce lundi 19 h 30 sur les ondes de TVA. Derrière la caméra, une équipe d'experts s'assurera de la mise en oeuvre de ce projet ambitieux, nous offrant au passage le divertissement que l'on aime.

Nous en avons discuté avec le sympathique directeur musical, Antoine Gratton, qui a bien voulu nous en dire plus sur un numéro spécial qui permettra de rendre hommage à une icône de la musique québécoise, nul autre que Richard Desjardins. Pour l'occasion, celui-ci fera une très rare apparition à la télévision, bien qu'on ne sache pas encore s'il prendra part ou non à ce segment musical.

D'emblée, Antoine Gratton s'est dit plutôt nerveux de discuter avec la légende pour la préparation du numéro, tout en confirmant que la discussion s'est déroulée simplement : « Il n'est pas compliqué, c'est ça qui est le fun. Richard Desjardins, c'est comme ses chansons. C'est pas mal straight to the point. Il dit ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas. C'est très facile. »

Un medley des chansons incontournables de ce monument a été confié à des voix bien connues. Isabelle Boulay, Éric Lapointe, Sara Dufour, Mélissa Bédard (finaliste, cuvée 2012) et Marc-André Fortin (gagnant de l’édition 2005) interpréteront les plus grands succès de l’auteur-compositeur-interprète maintes fois primés et élevé au rang de géant de la musique francophone.

À ceux-ci se joindront évidemment les Académiciennes et Académiciens, qui devraient être assez impressionnés de commencer leur aventure télévisuelle avec un mandat aussi prestigieux.

« Je pense que c'est un gars assez privé, Richard. Ce que je comprends, c'est que c'est une personne qui n'écrit pas des chansons pour plaire au monde. Il écrit des chansons parce que ça lui fait du bien, parce qu'il faut qu'il fasse ça dans la vie. C'est sa nature », nous dit Antoine Gratton à propos de l'invité de marque.

« Je pense qu'il y a quelque chose qui donne beaucoup de poids artistique au show que d'avoir un gars comme Richard Desjardins qui donne son stamp d'approbation. Ça part en force et ça part en vérité. C'est du vrai bon stress », concluait Antoine, que vous pourrez aussi retrouver dans les quotidiennes de Star Académie, notamment dans les cours donnés par Pierre Lapointe.

C'est à ne pas manquer dans le premier variété du 19 janvier prochain 19 h à TVA, présenté en direct des studios MELS à St-Hubert.

Notez que le public aura aussi droit, dans le même variété, à un époustouflant medley d’ouverture qui fera un clin d’œil aux éditions précédentes de Star Académie. Plusieurs artistes qui se sont fait connaître avec la téléréalité seront rassemblés sur scène pour l'occasion.