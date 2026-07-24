Rafaëlle Roy révèle un secret sur son passage à La voix

La chanteuse Rafaëlle Roy était l'invitée de Mélanie Maynard à Sucré salé jeudi.

L'animatrice l'a questionnée sur son passage à La voix en 2019.

« Est-ce que c'est vrai que c'est une voyante qui t'avait dit que tu allais faire La voix? », a lancé Mélanie.

« Elle m'a dit : "tu vas faire La voix, puis si tu veux, tu peux gagner. Si tu ne veux pas, tu ne gagneras pas". Et donc Marc Dupré m'a dit : "veux-tu gagner ou veux-tu perdre?" J'ai dit : "je ne veux pas gagner". Il a dit : "parfait, on va faire une chanson en anglais". Alors, j'ai fait une chanson en anglais. [...] C'est un scoop, je ne l'ai jamais dit. »

On se rappellera que Rafaëlle Roy avait interprété « Golden Slumbers » des Beatles (la version de Jennifer Hudson) de la finale de La voix cette année-là.

« Je mettais mes propres bâtons dans mes roues », a-t-elle ajouté. « Mais malgré tout, je pense que Geneviève aurait gagné. Elle avait vraiment plus un... Je ne sais pas, il y avait quelque chose... Il y avait une aura autour d'elle. »

Geneviève Jodoin a été sacrée grande gagnante de cette édition de la populaire compétition de chant.

Rafaëlle a poursuivi en disant : « La deuxième chose que la voyante m'a dite : elle a insinué que j'allais sortir avec Marc Dupré. »

« As-tu sorti avec Marc Dupré? », s'est enquise Mélanie.

« Bien, pas du tout! », s'est empressée de répondre la chanteuse. « C'est comme mon papa. Ça, elle s'est trompée là-dessus. »

Sucré salé est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.