Rachid Badouri commente ce numéro de Quel talent qui a laissé le public pantois

Mardi dernier, à Quel talent, une performance a particulièrement marqué les esprits des téléspectateurs.

Edward Gebrael, un mentaliste et hypnotiseur, a invité Rachid Badouri à participer à un numéro avec lui sur scène.

Il y a eu plusieurs éléments épatants dans son numéro, mais ce qui a été le plus frappant, c'est qu'il a demandé à l'humoriste, qui avait les yeux fermés, de lever le bras du côté où il le touchait. Bien qu'il n'a jamais posé ses mains sur lui, Rachid levait toujours le bras du côté où l'hypnotiseur feignait le toucher.

Il faut le voir pour le croire! Voyez le numéro complet pour bien comprendre ce dont il est question au bas de l'article.

Il a fallu quelques jours à Rachid avant de revenir sur ce numéro de prestidigitation incroyable sur ses réseaux sociaux, mais ce week-end il a écrit ceci en repartageant l'extrait :

« Ce gars-là m'a complètement BLUFFÉ!

Je ne sais toujours pas comment il a fait mais waouh! Quel talent!! »

Edward a convaincu les quatre juges, il passera donc à la prochaine étape.

Quel talent! est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Noovo.