Qui sont les Chanteurs masqués cette saison? Voici nos hypothèses

Ça y est! Après trois semaines d'introduction, nous connaissons désormais l'identité des 15 personnages camouflés de cette sixième saison de Chanteurs masqués. Si trois d'entre eux ont été découverts, les autres tenteront de rester dans l'aventure le plus longtemps possible, en poussant la chansonnette, au grand plaisir des téléspectateurs. Ainsi, nous nous sommes questionnés quant à l'identité de ces artistes encore dans la course. Qui sont-ils? Voici nos hypothèses et celles du public. Chat-Piteau Ce félin circassien n'a pas laissé sa place lors du premier épisode de la saison, en offrant d'emblée une performance de feu avec « Les uns contre les autres. » Sur les réseaux sociaux, les internautes sont convaincus que Natasha St-Pier, Naïla Louidort ou Éléonore Lagacé se trouvent derrière ce chat pas comme les autres.

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Samba La samba, ce n'est pas un simple type de danse, mais bien un carnaval tout entier qui a récemment foulé la scène de Chanteurs masqués, avec le classique de Ginette Reno « Des croissants de soleil ». Avec sa joie assumée, ce personnage qui a le rythme dans la peau pourrait être Chantal Lacroix ou encore Christine Fréchette, la PM du Québec.

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Tibébi Tout petit et tout mignon, Tibébi a repris « What Was I Made For? » de Billie Eilish, faisant fondre le coeur de tous les téléspectateurs et juges en studio. Or, à qui appartient cette voix enfantine si ardue à cerner? Ingrid St-Pierre et Geneviève Everell figurent parmi les personnalités les plus citées.

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Intra-Man Super-héros des masqués, Intra-Man a fait forte impression lors de sa première apparition en studio, en reprenant le hit « Believer » d’Imagine Dragons. Intra-Man peut tout faire : il bouge bien, il possède une superbe voix et n’a pas peur de se mouiller pour offrir le meilleur show qui soit. Jonathan Roy ou Pascal Morrissette s’y cachent, selon nous.

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Caravelle Mi-navire, mi-marine d’eau douce, Caravelle n’a pas froid aux yeux. Ce personnage a généré de fortes impressions sur les réseaux sociaux, les internautes étant fortement impressionnés par les prouesses de ce mystérieux personnage. Véronic DiCaire, Marie-Mai ou Émily Bégin pourraient-elles se retrouver dans la peau de Caravelle?

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Zèbra Avec sa relecture de « River Deep Mountain High » Zèbra s’est emparée de la scène pour en faire la sienne et l’a fait vibrer avec énergie. Selon une majorité d’internautes, c’est l’humoriste Ève Côté qui se trouve dans le personnage. Il est vrai que les bouteilles de vin aperçues dans la capsule de présentation nous font penser aux Grandes Crues, le duo d'humour réunissant Ève et Marie-Lyne Joncas.

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Homme de miroirs Cette personnalité aux mille facettes, vivant seul dans sa tour en verre, a tout déchiré avec sa douceur sur « Angels ». Est-ce que Marc-André Grondin ou encore Luc Poirier, grand collectionneur de voitures, s’y trouveraient?

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Miss Paon Délicate et envoûtante de douceur, Miss Paon a charmé les téléspectateurs et les juges-enquêteurs, en interprétant un grand classique de Daniel Bélanger. Son élégance serait-elle l’indice ultime d’une présence de Charlotte Cardin, Kathleen, voire de Katherine Levac à l'émission?

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Lièvre cowboy Celui qui tire plus vite que son ombre et qui est amateur de petits chapeaux a insufflé une énergie country sur le plateau, sur l'air de « Chicken Fried ». On pense que Mario Tessier, Matt Lang ou encore Rémi-Pierre Paquin risquent de s’y trouver.

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Volcania Avec une version (littéralement) explosive de « C’est moi », Volcania a offert une prestation de feu dimanche dernier, à Chanteurs masqués. Malgré l’habile subterfuge de la production pour tenter de nous cacher son identité, nous sommes convaincus à 99% que c’est la comédienne Sonia Vachon qui est camouflée sous les traits du volcan en éruption.

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Colonel Pug Le chien le plus amusant de la télé québécoise a fait son entrée sur « On est né nu » de Damien Robitaille, affirmant d'emblée qu'il savait mener la parade, tout en étant doux de caractère. Attention nous dit-on, il ne fait pas que japper, il peut également mordre! Yves P. Pelletier, est-ce toi? On y croit! Le nom de Vincent-Guillaume Otis circule beaucoup aussi.

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Diva Cobra Sa légende grandira à chaque instant, promet-on, des paroles que nous n'avons aucune difficulté à croire après sa prestation! Cette diva réside dans un manoir majestueux et ne s'en laisse guère imposer. Sur les airs de « Bad Romance » de Lady Gaga, on a cru reconnaître Anik Jean. Les téléspectateurs et les enquêteurs, de leur côté, pensent avoir entendu Isabelle Boulay, ainsi que Rafaëlle Roy.

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