Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Qui remportera Masterchef Québec? Voici l'hypothèse du public

Après une analyse exhaustive des réseaux sociaux 🧐, voici le résultat.

Masterchef Québec
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs de Masterchef Québec ont émis des hypothèses quant à l'identité de la grande gagnante et du grand gagnant de l'édition 2025.

Nous avons évalué les réponses du public et une personne s'illustre de façon plus marquée que les autres. Il s'agit de Samuel.

  • « Samuel, un grand talent 😘 »
  • « Depuis déjà 2 semaines il me semble évident que Samuel devrait remporter la compétition. »
  • « J’aimerais beaucoup que Samuel gagne 💕 »
  • « Samuel !! Il est tellement inspirant et plein de belles idées !!! 😊 »
  • « J’espère que ce sera Samuel. Mon préféré depuis le début. »
  • « Depuis la première semaine, je trouve que Samuel est le Pierre-Alexandre de l’an passé. »

En deuxième place arrive Charlotte. D'ailleurs, les téléspectateurs sont convaincus que les deux chefs amateurs s'affronteront en finale.

  • « CHARLOTTE À 300% GO CHARLOTTE GO 💞💞🙏 »
  • « Pour ma part, depuis le jour 1, ma pref c’est Charlotte »
  • « Je crois que ce sera Charlotte »
  • « Ils sont tous supers talentueux!!! J'ai un faible pour Charlotte. »

Corine arrive en troisième position, et Jean-Sébastien en quatrième. Reste à voir si le public aura le même avis que les juges.

À noter qu'il ne reste plus qu'une semaine (4 épisodes) avant la grande finale, diffusée le dimanche 7 décembre prochain.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09