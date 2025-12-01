Qui remportera Masterchef Québec? Voici l'hypothèse du public

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs de Masterchef Québec ont émis des hypothèses quant à l'identité de la grande gagnante et du grand gagnant de l'édition 2025.

Nous avons évalué les réponses du public et une personne s'illustre de façon plus marquée que les autres. Il s'agit de Samuel.

« Samuel, un grand talent 😘 »

« Depuis déjà 2 semaines il me semble évident que Samuel devrait remporter la compétition. »

« J’aimerais beaucoup que Samuel gagne 💕 »

« Samuel !! Il est tellement inspirant et plein de belles idées !!! 😊 »

« J’espère que ce sera Samuel. Mon préféré depuis le début. »

« Depuis la première semaine, je trouve que Samuel est le Pierre-Alexandre de l’an passé. »

En deuxième place arrive Charlotte. D'ailleurs, les téléspectateurs sont convaincus que les deux chefs amateurs s'affronteront en finale.

« CHARLOTTE À 300% GO CHARLOTTE GO 💞💞🙏 »

« Pour ma part, depuis le jour 1, ma pref c’est Charlotte »

« Je crois que ce sera Charlotte »

« Ils sont tous supers talentueux!!! J'ai un faible pour Charlotte. »

Corine arrive en troisième position, et Jean-Sébastien en quatrième. Reste à voir si le public aura le même avis que les juges.

À noter qu'il ne reste plus qu'une semaine (4 épisodes) avant la grande finale, diffusée le dimanche 7 décembre prochain.