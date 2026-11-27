Une fois par terre, il a retiré la cagoule du tireur pour dévoiler son visage. Bien des téléspectateurs se sont demandé qui était l'individu en question, dont l'identité est visiblement connue des policiers. Mathilde semblait troublée en découvrant son visage.

Jeudi, à la fin de l'épisode d' Antigang , Jean-François Bégin et son équipe transportaient Mike jusqu'à l'aéroport et ils ont été victimes d'une embuscade par des hommes cagoulés. Mike a été atteint d'une balle et Jeff est sorti de la voiture pour éliminer la cible toujours vivante.

Certains téléspectateurs ont pensé qu'il s'agissait de l'homme qui reprend le dossier dans le bureau du ministre ou bien le pompier de Fanny, mais ni l'un ni l'autre ne correspond à la description. Preuves ci-dessous.

Ainsi, on doit se rendre à l'évidence, nous, téléspectateurs, n'avions jamais vu cet homme avant. Mais qui est-ce?

La réponse la plus populaire chez les téléspectateurs - et plus la logique - est qu'il s'agit d'un allié de Leduc, qui, lui, faisait diversion en rôdant près du Quickie pour avoir un alibi pour l'embuscade :

« Homme de main à Leduc »

« C'est un goon qui magouille avec Leduc et Morano. »

« C'est plutôt un membre des Death Shadows, ami de Leduc et engagé par Leduc. Pendant ce temps celui-ci faisait diversion autour du Quickie. »

« C'est Leduc qui a fait faire ça par des amis de Morano »

« Leduc a commandé le meurtre de Mike… Pour qu’il tourne en rond autour du Quickie en se faisant voir facilement par la police, s’était tout simplement pour avoir le meilleur alibi comme quoi c’est pas lui qui a tué Mike… »

Pour ce qui est de l'identité de la personne qui a coulé l'information, faisant ainsi dérailler la mission, les téléspectateurs sont assez convaincus :

« Je pense que c'est le fonctionnaire qui travaille pour le ministre, il a des problèmes de drogue et de boisson. Il a laissé un dossier sur son bureau et la personne qui est allée le voir est partie avec. C'était la condamnation de Mike. »

« Du ministre qui a demandé les noms pour le fond secret pour le remettre a Morano pour Leduc. »

« Ouf! Le politicien corrompu a fourni les infos... j 'espère qu'il sera démasqué. »

Chose certaine, c'était un épisode excitant! Nous avons bien hâte de voir la suite!

Antigang se poursuit jusqu'au 17 décembre du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.