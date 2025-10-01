Quel talent! : Un homme de 78 ans tente d'établir un record Guinness

Ce mercredi soir, à Quel Talent, un homme de 78 ans, Tony Helou, tentera de battre son propre record Guinness.

Il y a trois ans, il avait réussi à se tenir sur la tête pendant 51 secondes et, cette fois, il s'efforce de tenir pendant 60 secondes.

Pour savoir si Tony réussira à battre son propre record et s'il passera à la prochaine ronde à Quel talent, il faudra regarder l'émission du 1er octobre.

Dans cette même émission, les juges sont touchés droit au coeur par la performance de Tania et ses filles, qui chantent pour leur conjoint et papa décédé. Aussi, l'artiste de cirque Alexis fait un numéro de patin à roulettes, Malinka Molotov présente un numéro de burlesque alors Joseph Boonen chante l'une de ses compositions.

Rappelons que le troisième Golden Buzzer de la saison a été attribué mardi par Marie-Josée Gauvin, qui a été charmée par le talent et la répartie de la jeune danseuse de 11 ans, Eva Lamontagne.

Plus qu'un Golden Buzzer à donner, celui de Rachid Badouri.

Quel talent est présenté du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.