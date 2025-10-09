Accueil
Quel talent! : Pas tous les participants ayant obtenu trois oui passeront à la prochaine étape

« Les talents sont avisés, c'est les règles du jeu et c'est comme ça dans tous les Got Talent de la planète. »

Image de l'article « Quel talent!» : Pas tous les participants ayant obtenu trois oui passeront à la prochaine étape
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'étape des auditions se terminera ce jeudi soir à Quel talent!

Sandra surprendra les juges en faisant un numéro acrobatique tout en étant attachée à une boule disco. Un duo humoristique fera rire la salle et la troupe de danse Vibe impressionnera les juges.

La semaine prochaine, nous assisterons aux « réévaluations », parce que, contrairement à ce que bien des gens croient, trois « oui » n'est pas suffisant pour passer à l'étape suivante.

Comme l'animatrice Marie-Josée Gauvin l'explique dans une vidéo sur les réseaux sociaux (à voir au bas de l'article), les juges devront « en sélectionner 30 qui auront accès à la suite des choses ».

Je sais que c'est crève-coeur.

Elle ajoute : « Les talents sont avisés, c'est les règles du jeu et c'est comme ça dans tous les Got Talent de la planète. On va se chicaner, mais on va en venir à bout! »

Notons que les six Golden Buzzers qui ont été attribués par les juges, l'animatrice et le public passeront, eux, directement en demi-finale.

Parmi les talents que le public espère revoir à l'émission, on note les chanteurs Nathan Couture, Maëva Grelet et Joseph Boonen, ainsi que la troupe de danse K-Pop East2West et l'autrice-compositrice-interprète Laura Schembri, qui nous a servi le succès « Disco Serge », que nous avons dans la tête depuis des semaines!

