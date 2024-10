Quel Talent! : Chantal Lacroix connait bien le récipiendaire du dernier Golden Buzzer

Ce lundi soir était diffusé le dernier épisode des auditions de Quel talent!

Il ne restait plus que Serge Denoncourt à décerner son Golden Buzzer (voyez ici pourquoi le terme n'a pas été traduit dans la version québécoise). Il a finalement attribué cette importante distinction au pianiste Nathan Loignon. Le metteur en scène a été touché et ému par le talent et l'histoire de ce jeune artiste vivant sur le spectre de l'autisme.

À quelques heures de la diffusion de l'émission, Chantal Lacroix a indiqué sur ses réseaux sociaux avoir un lien particulier avec le jeune homme. Elle a eu la chance de rencontrer sa famille dans la cadre de son émission Donnez au suivant il y a 18 ans.

Elle s'explique ici : « Le 17 décembre 2006, je débarquais à Saint-Prosper dans une magnifique famille qui attendait depuis des années un jumelage pour adopter un enfant. C'est moi qui a eu le privilège dans le cadre de « Donnez au suivant » de leur apporter la photo de leur magnifique Nathan.

Pendant toutes ces années, nous sommes toujours restés en contact. Ma fille Camly a même eu le bonheur de rencontrer toute la famille.

Ce soir Nathan Loignon sera à l'émission « Quel talent » à Noovo à 19h30.

Ce que vous devez savoir c'est que Nathan aujourd'hui âgé de 18 ans est devenu au fil des années un pianiste autodidacte et ce soir il jouera sa propre composition.

Mais ce qui est encore plus impressionnant au-delà de son incroyable talent, c'est qu'il vit avec le trouble du spectre de l'autisme (TSA), le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et qu'il est également dysphasique.

Ce soir je serai devant ma télévision remplie d'admiration et le coeur bien gros de voir tout le chemin parcouru de ce jeune homme qui ne cesse d'impressionner par son don mais aussi sa gentillesse. »

Avez-vous été transporté vous aussi par le talent du jeune homme?

Quel talent se poursuit du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo. Les épisodes sont disponibles en rattrapage sur Noovo.ca et sur CRAVE.