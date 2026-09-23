Quel drame attend les fans d'Antigang après ce mariage? Les hypothèses du public

Mardi, dans Antigang, Marilou Caron (Camille Felton) et Cédric Murphy (Samuel Gauthier) se sont mariés devant Dieu. Les nouveaux époux et leurs invités se dirigeront vers le Quickie pour festoyer, ce mercredi.

Jean-François Bégin (Patrice Robitaille) a avoué avoir un mauvais pressentiment quant à ce mariage et les téléspectateurs ont les mêmes inquiétudes.

Certains ont d'ailleurs élaboré des théories, que voici :

« Mon intuition : Noah Murphy va se faire descendre par accident et la fille de Tommy sera blessée dans le même événement. »

« Moi je pense que c’est Karine qui est une bombe à retardement! »

« Il y aura de l'action durant la réception au Quickie. Quelque chose comme ce qui est arrivé au Sheraton de Laval? [NDLR : Le mafioso Salvatore Scoppa a été abattu le 4 mai 2019 dans le lobby de l'hôtel] »

« Prochaine émission. Il va y avoir des morts et des blessés. »

« Quelqu'un va disparaître. »

« Moi je pense que Noah va décéder et Cedric sera impliqué dans ce projet. »

À noter que, dans la bande-annonce du prochain épisode que vous pouvez voir au bas de l'article, Marchand (Sébastien Ricard) surprend Bénédicte (Catherine St-Laurent) au téléphone avec Jean-François. La policière sous couverture lance alors son cellulaire dans une benne à ordures. Sera-t-elle prise sur le fait par le criminel? Le public craint le pire.

« Je pense que Bénédicte vient de signer son arrêt de mort. »

« 🤭Denis va pogner le téléphone!!! »

« Bénédicte, elle va l'embrasser pour pas qu'il prenne le fameux téléphone peut-être!! 🫣 »

« Sûr que JF va entendre une conversation que Bénédicte aurait préféré garder pour elle. »

« Bénédicte s'est fait surprendre par Marchand. Je commence à croire qu'il se passe quelque chose entre eux. »

Il faut assurément être devant notre télé ce mercredi et ce jeudi soir à 19 h pour ne rien manquer de ce party qui ne risque pas d'être ennuyant!

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.