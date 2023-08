Quel coach a le plus de chance de gagner La voix 5?

Dans les rangs de l'équipe de Marc Dupré figurent trois des artistes qui nous avaient charmés lors des Auditions à l'aveugle, soit Andy Bastarache, Mademoiselle et Joëlle Miller. Mentionnons également que Michaël est un candidat qui a beaucoup fait jaser en raison de son passé professionnel et Éric Lussier, choriste de l'émission En direct de l'univers, pourrait également se démarquer lors des prochaines étapes de la compétition.

Parmi les candidats qui se sont le plus démarqués lors des Auditions à l'aveugle, on note évidemment Ludovick Bourgeois, fils de Patrick Bourgois des BB, qui a interprété une pièce de son père, et Cindy Daniel, qui a eu ses heures de gloire au début des années 2000 et tente une nouvelle percée au Québec grâce à La voix. Comme ces deux chanteurs se trouvent dans les rangs du rockeur, ses chances de remporter la joute sont en hausse. Sans compter que certains autres de nos préférés, dont Désirée et Jean-Seb Carré, complètent son équipe.

Pierre Lapointe