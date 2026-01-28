Quel bâtiment brûle dans Antigang? Les téléspectateurs ont leur théorie

À la toute fin de l'épisode de mardi d'Antigang, nous avons pu voir un édifice être la proie des flammes.

On pouvait entendre la voix d'un journaliste qui disait : « Un incendie d'origine criminel fait toujours rage dans le quartier Saint-Michel. On ne sait toujours pas s'il y a des victimes ».

Sur les réseaux sociaux, le public croit que le bâtiment en question est le garage du beau-père de Philippe. On se rappellera que ce dernier vient tout juste d'être arrêté par des collègues policiers pour voies de fait grave sur la personne de Jacques Michel, son beau-père (Hugues Saint Louis). Il s'est rendu sur son lieu de travail après avoir appris que ce dernier avait frappé sa mère.

Dans la courte bande-annonce du prochain épisode, diffusée après l'émission de mardi, on peut entendre l'enquêtrice Margot Déziel (Rose-Marie Perreault) dire que l'incendie a finalement fait un mort. Ainsi, les téléspectateurs sont convaincus qu'il s'agit du beau-père violent et que son décès permettra à Philippe (Irdens Exantus) d'échapper aux procédures légales.

« Cet incendie va probablement sauver Philippe! »

« Je pense que oui et son beau-père meurt. Donc, fin des accusations. »

« Mais qui a mis le feu? Vont-ils accuser Phil? Il devrait suivre une thérapie, pour sa colère! »

Le public a probablement raison aussi sur ce coup-là. Christian (Vincent Graton) exigera probablement à son sergent spécialisé en renseignements de suivre une thérapie pour mieux gérer ses accès de colère.

Tout ça reste hypothétique, bien entendu. Quelle est votre hypothèse?

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.