Quarts de finale à Quel talent! : Le public aurait aimé voir ce talent passé à la prochaine étape

Lundi soir, nous avons assisté à la première partie des quarts de finale à Quel talent!

Les juges devaient sélectionner trois talents sur sept pour passer à la prochaine étape.

Francesco Vignone, Klara Martel-Laroche et Jerry Tremblay ont finalement été choisis par les juges après une longue délibération.

Le public a trouvé qu'il y a eu un laissé-pour-compte dans ces nominations. Les téléspectateurs auraient aimé voir la troupe de danse Vibe poursuivre l'aventure.

« Grosse erreur d’avoir fait partir la troupe Vibe… 😕 »

« Déception de voir la belle troupe Vibe quitter l'aventure. »

« Je ne comprends pas que la troupe vibe ne se soit pas qualifiée. Les danseurs ont montré tout leur potentiel en interprétant une magnifique danse dans un style différent. On a vu toute leur polyvalence. Très déçue! »

« Je suis vraiment déçue que l’aventure de la trouve VIBE se termine. 😔 Elles ont un immense talent ! »

« Coup de cœur pour la troupe VIVE. Elle méritait sincèrement de se rendre en demi-finale! Bravo les filles, vous êtes exceptionnelles! 💙💜💚 »

« Coup de cœur depuis le début pour La Troupe Vibe ✨✨✨ vous êtes exceptionnelles 🙏🏻♥️ »

« Bravo à la trouve Vibe ! Wow ! Quel polyvalence! Vous avez du talent les filles. »

« La troupe Vibe !! Wow !! Vous êtes sorti de votre registre et wow woow woowww !!! Magnifique 🤩 »

« La troupe Vibe ont été les meilleurs pour moi . Déçu des juges. »

Ce mardi soir, nous assisterons à la deuxième partie des quarts de finale. Puis, mercredi et jeudi, ce sera deux émissions spéciales en coulisses.