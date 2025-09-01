Qu'adviendra-t-il de Jacob dans STAT? Lou-Pascal Tremblay répond

À la fin de la 3e saison de STAT, Jacob Faubert avouait à Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) que lui aussi avait commis un crime grave.

On pourrait penser que cette révélation aura des répercussions dramatiques pour l'urgentologue, mais, rencontré récemment au lancement de la programmation de Radio-Canada, Lou-Pascal Tremblay nous dit plutôt que les drames seront moins présents cette saison dans la vie de Jacob.

« Dans les dernières années, j'ai quand même donné niveau émotionnel. J'ai perdu ma mère, j'ai tué un personnage important, j'ai dû l'avouer à Emmanuelle. Je pense que cette année, au niveau de l'émotion, on se dirige un peu plus vers les autres personnages qui constituent la distribution », nous révèle le comédien.

L'acteur nous apprend également ceci : « On lui a confié aussi une charge supplémentaire cette année, sans vouloir en révéler davantage. C'est un beau défi autant pour l'interprète que pour le personnage. On lui fait confiance sur le point de vue médical, donc on veut élargir un peu son champ d'expérience et les choses auxquelles il peut participer au sein de Saint-Vincent. Donc voilà, plein de nouveaux défis le fun. »

Voyez notre vidéo au bas de l'article.

Remplacera-t-il Emmanuelle comme chef de l'urgence? Créera-t-on un nouveau poste spécifiquement pour lui? Nous avons bien hâte de voir quel nouveau rôle il occupera.

STAT sera de retour le mardi 9 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.