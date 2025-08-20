Préparez-vous, les derniers épisodes de la série Le Pitt ne laisseront personne indemne

Noovo a fait un beau cadeau aux téléspectateurs cet été en diffusant la saison originale de la série The Pitt, en version française. Depuis que le premier épisode a été lancé, le 9 janvier 2025 sur HBO Max, les éloges ne cessent de s'élever pour cette proposition qui capture, en 15 épisodes en temps réel, la réalité d'une salle d'urgence et de son personnel médical. Ce mardi, vous avez eu l'occasion de voir le 12e épisode, dans lequel le personnel de l'hôpital de Pittsburgh est confronté aux conséquences d'une tuerie de masse dans un festival de musique.

Dans les prochains épisodes imaginés par R. Scott Gemmill, il sera fascinant de voir comment ces employés dédiés vont faire face à l'une des pires journées de travail qu'ils aient connues. Alors que le quart de travail de jour s'achevait, médecins, infirmières et préposés vont mettre les heures supplémentaires pour s'assurer que toutes les victimes reçoivent les soins nécessaires. Les prochains épisodes ne laisseront personne indemne, à l'écran comme dans les salons, c'est une promesse!

En outre, vous aurez l'occasion de voir des performances à couper le souffle, à commencer par l'acteur Noah Wyle, qui interprète le chef de l'urgence Dr Michael Robinavitch, un homme toujours marqué par l'épreuve de la Covid-19 dans son hôpital. Alors qu'on le sentait plus que fragile depuis le début de la saison, réussira-t-il à sortir de sa torpeur pour traverser l'épreuve qu'on lui présente? D'autant plus que son beau-fils et sa petite amie se trouvaient à ce festival et qu'ils pourraient bien avoir été blessés ou pire... Vous aurez la réponse à cette question dans le prochain épisode bouleversant. Chose certaine, Noah Wyle mérite toutes les louanges pour son travail dans cette série!

Par ailleurs, si vous êtes comme nous, vous vous questionnez déjà sur l'auteur de la tuerie, alors que la série proposait depuis le début l'histoire d'un jeune homme en crise qui avait mentionné par écrit vouloir s'en prendre à plusieurs femmes. Est-il impliqué dans cette tuerie? Vous aurez aussi la réponse dans les prochains épisodes. D'autant plus qu'à la fin du 12e épisodes, les policiers mentionnaient que le meurtrier pouvait se diriger vers l'hôpital. Les employés sont-ils en danger?

Certainement pas pour les coeurs sensibles, la série The Pitt a su capturer avec une grande véracité l'implication et la dévotion du personnel médical, qui doit souvent mettre de côté ses propres problèmes pour aider autrui. Depuis notre visionnement, nous avons une admiration décuplée pour leur travail et ce n'est pas rien. S'il s'agit d'un visionnement éprouvant, The Pitt est avant tout un divertissement épatant, capable de nous faire vivre toutes les émotions dans un même épisode. Vous ne voulez SURTOUT PAS manquer les derniers épisodes!

PSST! Bonne nouvelle, une deuxième saison est en chantier!

La série THE PITT est disponible pour visionnement en rafale sur CRAVE, en anglais et en français. Noovo diffuse les épisodes les mardis à 20 h.