Pourrait-on s'être trompé sur le mystère de la tarentule dans STAT?

Depuis le début de la semaine, les téléspectatrices et téléspectateurs attendent avec impatience d'en découvrir plus sur l'intrigue de la tarentule dans STAT. La bestiole peu ragoûtante est apparue dans notre petit écran jeudi dernier, sortant d'un sac d'épicerie pour atterrir dans le domicile d'un particulier. Une invitation visiblement non consentante...

Depuis, on la voit déambuler dans chaque épisode, sans en savoir plus.

D'abord, tout portait à croire que c'était Hervé Patry, nouveau patient de Saint-Vincent joué par Gabriel Sabourin, qui était la victime de l'araignée. Ce patient s'est présenté à l'hôpital avec un malaise apparent, mais aussi une attitude franchement désagréable. Âgé de 78 ans, Patry semble avoir 20 ans de moins. Il semble aussi être particulièrement frileux à tout ce qui pourrait amener son corps à vieillir trop rapidement : la nourriture grasse, les batteries au lithium, les germes, les battements cardiaques élevés, etc. Son fils, joué par Antoine L'Écuyer, semble avoir les mêmes phobies.

Se pourrait-il que Hervé Patry ne soit pas du tout la victime de l'araignée, mais bien un autre cas complètement à part?

C'est du moins l'hypothèse que soulèvent plusieurs internautes après avoir vu la bande-annonce de l'épisode de ce jeudi de la quotidienne.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Dans celle-ci, on peut voir la physiothérapeute Valérie McGinnis (Pascale Renaud-Hébert) dire à Marc-Olivier (Anglesh Major) : « Marco, je me sens comme pas bien... »

En ce sens, les téléspectateurs avaient remarqué que la personne qui transportait le sac d'épicerie contenant l'araignée semblait être une femme et non un homme. Nous n'avons toutefois vu que ses souliers.

Ainsi, on se pose la question : pourrait-ce être elle la victime de la fameuse tarentule?

Évidemment, si c'est le cas, ce serait tout un adon, mais cela donnerait aussi lieu à des moments assez prenants de télévision.

Bien entendu, la victime pourrait être une tout autre personne, que nous n'avons pas encore rencontrée. Voyons voir ce que l'autrice Marie-Andrée Labbé nous prépare en ce sens...

C'est à suivre dans STAT, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.