Pourquoi aime-t-on autant le vilain Denys Marchand dans Antigang?

Denys Marchand est probablement le personnage le plus aimé du petit écran actuellement. Pourtant, il s'agit d'un dangereux criminel qui tue et ment sans vergogne.

Malgré tout, les Québécois se sont autant attachés à ce truand, jusqu'à encenser ses crimes. Mais, qu'est-ce qui nous amène à aimer à ce point un assassin infidèle? L'acteur Sébastien Ricard, qui personnifie (magnifiquement) le bandit, a tenté une réponse lors d'une entrevue avec Showbizz.net.

« Pour les acteurs, on nous a dit à l'école, et depuis toujours, que c'est le fun de jouer de "mauvais" personnages, des vilains. Après ça, la relation des spectateurs, particulièrement québécois, québécoises, avec un personnage comme ça, ça m'intrigue. Mais en même temps, ça me fascine. Sociologiquement ou même philosophiquement parlant, je trouve ça intéressant. On a comme Québécois - en tout cas comme moi, je sais que c'est un truc que j'ai - un rapport avec l'autorité qui, des fois, est un peu trouble ou complexe. Parce que, bon, c'est l'histoire du Québec aussi. »

C'est comme s'il y a une fascination pour le monde des bandits.

Il ajoute : « C'est comme si : on aime notre crime organisé. C'est quelque chose d'un peu chauvin même. Mais peut-être que les gens voient là-dedans... Je ne sais pas, une possibilité d'être autrement que ce que tout un contexte historique ne leur permet pas d'être. »

« Après ça », enchaîne-t-il, « on aime voir des gens qui réussissent à se sortir de situations un peu impossibles, impensables. Peut-être qu'ils mènent la vie qu'ils veulent envers et contre tous et toutes les autorités en place. Peut-être qu'il y a ça aussi qui plaît aux gens. »

Sébastien poursuit ainsi : « Puis qu'ils leur ressemblent aussi. Je pense que c'est un aspect qui est vraiment important dans l'affaire. »

Grâce à l'écriture de Nadine Bismuth, ce n'est vraiment pas une série que j'imagine ailleurs à cause justement de la manière dont c'est écrit. Les gens se reconnaissent dans ces personnages-là. Je pense vraiment que ce n'est pas loin d'eux.

« Je pense qu'ils peuvent s'imaginer avoir croisé des personnages comme ça dans leur vie et ne pas s'être doutés sur le coup que c'était peut-être des gens qui menaient la vie de Denys Marchand, Fanny et tout ce monde-là. Ça aussi, je pense que ça contribue à l'attachement qu'on peut observer pour des personnages comme ceux-là. »

Sa réflexion est vraiment fort intéressante, mais on ajouterait au passage que Sébastien Ricard livre une performance transcendante. Impossible de ne pas s'éprendre du charismatique Denys, à qui on peine à trouver des qualités tellement il est ignoble. Bravo à cet acteur talentueux et tellement sympathique!

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.