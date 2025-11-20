Pluribus : La nouvelle série-évènement à ne pas manquer

Seulement une poignée d'humains a été épargnée par l'épidémie, dont Carol Sturka (Rhea Seehorn), une écrivaine de romans d'amour blasée qui ne fait pas confiance aux individus possédant une nouvelle conscience collective, même s'ils l'approchent avec bienveillance. Carol entrera en contact avec quelques autres humains n'ayant pas été affectés par le « virus », mais personne ne semblera paniqué autant qu'elle par la situation. Certains en tireront même avantage.

Dans cette nouvelle proposition du créateur de Breaking Bad, des scientifiques décodent un signal envoyé depuis l'espace et propagent ainsi une forme de virus aux humains de la Terre. Ceux-ci peuvent désormais communiquer par la pensée. Tout le monde a donc la capacité de, par exemple, piloter un avion ou résoudre des équations mathématiques complexes. La violence et la souffrance ont été éradiquées de la planète, mais la pensée individuelle aussi.

L'aspect le plus intéressant de cette proposition d'Apple TV est invariablement l'approche philosophique. Dans un monde qui valorise parfois un peu trop le conformisme et l'acception des valeurs dominantes, la série amène le téléspectateur à se questionner sur l'importance de la conscience individuelle et sa liberté de choix. Éradiquer les guerres et la violence peut sembler un objectif idyllique, mais à quel prix?

Pluribus n'est certes pas une série d'action. Elle est même assez lente. Cette nonchalance nous permet par contre de plonger de façon hypnotisante dans ce monde post-apocalyptique très paisible. Il n'y a que l'héroïne qui est erratique et irascible dans ce portrait mielleux de l'espèce humaine. D'ailleurs, ses excès de colère, lorsque dirigés vers les humains à la conscience collective, provoquent des crises de convulsions à toute la population et entrainent ainsi la mort de beaucoup d'individus. Il y a, encore là, une perspective philosophique fascinante à étudier. La rage d'un seul individu peut-elle avoir un impact sur le monde?

Le désarroi de la protagoniste face à la félicité générale engendre des situations cocasses, qui parsèment le récit de touches d'humour noir bienvenues. Le fait que les humains soient devenus omniscients peut aussi créer des conjonctures loufoques dont les scénaristes ont su tirer profit.

On ne ressort pas indemne de Pluribus, mais au contraire d'autres productions qui nous ont transformés en nous provocant avec des images fortes et beaucoup de violence, la série d'Apple TV nous encourage, tout doucement, à penser par nous-mêmes. Comme nous possédons toujours cette précieuse faculté de réfléchir, nous pouvons vous encourager à aller visionner ce petit bijou télévisuel pour que, ultimement, vous vous fassiez votre propre idée...

Un nouvel épisode est offert tous les vendredis sur la plateforme Apple TV. La première saison comptera 9 épisodes au total.