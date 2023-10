Pierre-Yves Roy-Desmarais fait une blague à Martin Matte qui le déstabilise

Ce jeudi, Martin Matte recevait l'humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais sur son plateau.

Pour lui faire une blague, l'invité est débarqué tout vêtu de cuir avec un micro-casque.

Évidemment, cet accoutrement faisait référence au look de Martin Matte dans les années 1990.

L'animateur ne s'attendait visiblement pas à ça, puisque trois minutes avant d'entrer dans son décor pour déclamer son monologue d'ouverture, Pierre-Yves Roy-Desmarais portait d'autres vêtements.

Le jeune humoriste s'est même ajouté un casque beige sur la tête pour rappeler le crâne chauve de sa victime.

Martin Matte a visiblement été déstabilisé par le gag, demandant même à son acolyte de retirer le bonnet, question d'être plus confortable, mais Pierre-Yves Roy-Desmarais a refusé.

On sent que l'animateur n'est pas encore parfaitement à l'aise dans son nouvel environnement. Il devient de plus en plus en contrôle au fil des épisodes, mais lorsqu'il est surpris par une situation inattendue, comme ce jeudi soir, on le sent plus fragile.

On l'a aussi vu plus vulnérable lorsqu'il a lancé un jeu d'improvisation, mais que ce ne sont pas les bonnes images qui sont apparues sur son écran. Il a tout de même fallu plusieurs secondes avant que le bon vidéo apparaisse. Martin Matte a tenté de combler cette attente par des blagues, mais il était ébranlé et mal à l'aise.

Nous lui souhaitons sincèrement de trouver ses repères et de s'amuser davantage. Pour l'instant, nous le sentons dans l'exécution plus que le plaisir.