Pierre Lapointe fait de rares confidences sur la maladie de sa mère

En ce pluvieux vendredi, le plateau de Ça finit bien la semaine n'était pas moins ensoleillé, avec le passage du toujours pertinent Pierre Lapointe. Celui-ci en a profité pour aborder la sortie de son nouvel album, son 15e en carrière, dont la sortie est prévue au mois de janvier prochain.

L'une des chansons du projet, qui a été dévoilé le mois dernier, est d'ailleurs dédiée à sa maman, atteinte de la maladie d'Alzheimer. L'auteur-compositeur-interprète s'est ainsi ouvert sur la genèse de la chanson :

« Cette chanson-là [Comme les pigeons d'argile], tout le monde, je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ont accompagné des amis ou des parents proches [...]. C'est très troublant... J'ai fait ce que je fais depuis toujours quand j'ai de la misère à me comprendre, c'est-à-dire que j'ai écrit une chanson. J'ai fait des musiques. Ça a commencé par la mélodie, que j'ai répétée pendant 6 mois, puis à un moment, il y a des mots, 6 mois après, qui ont commencé à apparaître. Mais c'était très, très délicat. C'est difficile de décrire ce qu'on ressent quand on est vraiment dans l'émotion. Il faut laisser l'émotion vieillir, mûrir avant d'être capable de mettre des mots dessus. Ça m'a pris beaucoup de temps. »

Pierre explique ensuite que le processus de création de cette chanson lui aura fait beaucoup de bien, face à la maladie de sa mère. Il poursuit :

« Elle l'a entendue, elle ne s'en rappelle plus! Elle l'a entendue plus qu'une fois! Ça me fait rire, parce qu'à un moment donné, quand la maladie arrive, il y a beaucoup d'anxiété qui naît chez ces personnes-là et ça ressort de toutes sortes de façons. À un moment donné, je fais l'album qui n'était pas sorti encore et je voyais ma mère qui était bien anxieuse. À chaque fois que l'anxiété montait, je disais : "J'ai de nouvelles chansons! Veux-tu les écouter?" On écoutait mes nouvelles chansons, je pense qu'on a écouté mon nouvel album à peu près 5 fois dans la même journée. Mais à chaque fois, elle revivait les mêmes émotions, aux mêmes endroits. Je me disais : "Ça veut dire que la chanson marche!" À chaque fois, elle pleurait aux mêmes endroits, elle trouvait ça beau aux mêmes endroits. C'était assez beau en fait, c'était assez touchant. [...] Avec ma mère, ça devient comme une espèce de petit laboratoire, pour voir comment elle réagit, comment moi je réagis. J'y vais avec beaucoup de tendresse et de tristesse. »

De rares confidences pour le chanteur, qui mettront assurément des mots sur le quotidien de plusieurs familles touchées par cette éprouvante maladie.

Notons que le nouvel album de Pierre Lapointe Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé est disponible en précommande sur ce site.

Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h, sur les ondes de TVA.