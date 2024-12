Pierre-Alexandre déplore la réaction de certains de fans de Masterchef Québec

Quand Jade et Pierre-Alexandre ont choisi de prendre un avantage de cinq minutes dans un défi en duo à quelques jours de la finale de Masterchef Québec, ils ne pouvaient pas s'attendre à créer un tel raz-de-marée sur les réseaux sociaux...

Les téléspectateurs ont été très vocaux, voire dissipés.

« Je pense qu'on est peut-être 16 bonnes personnes. Il y a du monde qui se sont attachés plus à certains qu'à d'autres. Je comprends de réagir. Ce qu'on a vu à la télé, c'est juste une partie, mais bon, ce qui a paru, c'est... Je les comprends un peu de réagir. »

Maintenant, dans les insultes, dans les menaces, je ne trouve pas que ça a sa place pour une compétition culinaire. Mais en même temps, moi, je vais essayer de me concentrer sur le positif.

« Je trouve ça triste que beaucoup de personnes, pour valoriser leurs candidats, leur méthode, c'est d'en rabaisser un autre », ajoute-t-il.

« Mes commentaires préférés avant la finale, ce n'était pas "Let's go PA!" ou "Let's go Jade!", c'était : "Bonne chance aux deux!" Tant qu'à écrire des choses publiques, que tout le monde peut voir, pourquoi ne pas être dans le positif? », indique-t-il.

« Le cerveau humain est mal fait. On lit 99 commentaires positifs, un commentaire négatif, puis on va accrocher sur le commentaire négatif. Je fais beaucoup de travail pour me concentrer seulement sur le positif. »

Heureusement, depuis son triomphe de jeudi, il reçoit beaucoup d'amour des téléspectateurs. On en profite pour lui en envoyer un peu nous aussi : bravo P-A pour cette victoire pleinement méritée. Tu as dominé tout au long de la compétition et ta passion pour la cuisine aura certainement encouragé bien des gens à sortir leur tablier et à raffiner leurs assiettes.

Revoyez Pierre-Alexandre et tous les candidats de Masterchef Québec, saison 2, dans le spécial artiste le 15 décembre à 19 h 30, sur les ondes de TVA.