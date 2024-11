Photos : Voici le chalet que remportera le couple gagnant d'Occupation Double

Ce jeudi, à Occupation Double Mexique, les candidats toujours dans la course ont pu visiter le chalet qui sera offert comme grand prix au couple gagnant de la saison.

Évidemment, l'endroit, niché au coeur du Domaine Pine Hill à Brownsburg-Chatham dans les Laurentides, inspire le repos et la détente.

Voyez des images dans la galerie ci-dessous.

Ce chalet offert aux gagnants, d'une valeur de 450 000 $, est un modèle « Mini-Chalet », un choix moderne, pratique et intemporel. Il se distingue par sa fenestration intégrale et un espace commun spacieux, incluant salon, salle à manger et cuisine. Il comporte également deux chambres et une salle de bain.

Le Domaine Pine Hill (Site Web, Instagram)

Cette nouvelle destination récréotouristique, qui sera complétée d'ici 5 ans, représente un investissement majeur de plus de 250 millions de dollars pour bâtir 500 chalets haut de gamme en pleine nature. À terme, le domaine comprendra :

Un spa nordique

Une station de ski

12 lacs

Un réseau de sentiers pédestres

Une des plus longues pistes de motoneige de la Rive-Nord de Montréal

Qui, selon vous, remportera cette saison d'Occupation Double? Chose certaine, les jeux ne sont pas encore faits...