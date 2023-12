Photo : Le bébé de Julie St-Pierre est né le jour de Noël

À la veille de la nouvelle année, l'animatrice Julie St-Pierre a annoncé une excellente nouvelle : son troisième enfant est né le jour de Noël.

« Le jour de Noël, nous avons reçu le plus beau des cadeaux! Le 25 décembre, trois semaines et demi en avance, notre petit dernier a fait son arrivée parmi nous, dans l’ambulance! 🚑

Une naissance rapide et remarquée et un Noël dont on se souviendra longtemps! 🎄

Bienvenue chez toi Giulio! ❤️

Quelle belle façon de terminer 2023! 🍾 », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

La maman a partagé deux photos du nouveau-né que vous pouvez découvrir au bas de l'article.

Précisons que Julie St-Pierre est déjà la maman de deux garçons, Vasco et Lucio. Elle est mariée avec le papa, Vincenzo Vinci, depuis 2013.

Elle partage parfois des photos de ses deux enfants sur les réseaux sociaux, en prenant toujours soin de ne pas montrer leur visage. Force est d'admettre qu'ils sont craquants, qu'on leur voit la binette ou pas. Voyez les deux petits brunets au bas de l'article.

Julie St-Pierre et son mari ont reçu de nombreuses félicitations de la part de collègues du milieu artistique, dont Véronique Cloutier qui indique : « Omg Julie! 3 jours de congé pis zoup le beau Giulio ✨♥️ Santé! 🥂🤍 ».

Vous pourrez réentendre l'animatrice de radio et chanteuse, qu'on a pu voir l'an passé à La voix, dans l'émission de Rouge au travail dès son retour de congé de maternité. Pendant le temps des fêtes, c'est Seb Lozon qui prend sa place.

Elle n'est pas la seule employée de la station Rouge à avoir donné naissance pendant le temps des fêtes. Sarah-Jeanne Labrosse, membre de l'équipe de Véronique et les Fantastiques, a aussi donné naissance dans les derniers jours. Plus de détails ici.