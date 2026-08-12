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Philippe Laprise animera une grande nouveauté sur les ondes de TVA

TVA est d'ailleurs à la recherche de participantes et participants.

Image de l'article Philippe Laprise animera une grande nouveauté sur les ondes de TVA
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

TVA dévoile aujourd'hui l'identité de l'animateur qui sera à la barre de Match Game Québec, une adaptation québécoise réinventée du populaire format de Fremantle, produite par Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu.

Ainsi, on apprend que ce sera le sympathique Philippe Laprise qui animera ce nouveau concept, où le véritable défi ne sera pas de trouver la bonne réponse, mais de trouver la même que les panélistes connus.

Le concept est décrit ainsi : Chaque semaine, cinq candidats du public viendront mesurer leur sens de l'humour à celui d'un panel de quatre célébrités, auquel s'ajoutera un invité spécial le jeudi. À partir de phrases loufoques auxquelles il manque un mot, ils devront tenter de deviner les réponses des panélistes afin d'éviter l'élimination et d'accéder à la grande finale de la semaine. Les phrases à compléter, d'abord inspirées des candidats puis des personnalités elles-mêmes, prendront parfois des allures de véritables bien-cuits. Match Game Québec se veut un rendez-vous quotidien ludique, où les répliques savoureuses, la complicité entre les personnalités connues et le plaisir évident qu'elles ont à jouer ensemble deviennent aussi divertissants que le jeu lui-même.

Philippe Laprise a certainement la bonhommie, la répartie et le côté rassembleur qu'il faut pour animer une nouveauté comme celle-là. Avez-vous hâte de voir le résultat?

Soumettre votre candidature

TVA recherche dès maintenant des personnes expressives, drôles, spontanées et dynamiques qui ont envie de venir s'amuser avec un panel de célébrités, tout en tentant de repartir avec le gros lot. Les personnes intéressées peuvent dès maintenant s'inscrire en remplissant le formulaire disponible à cette adresse : matchgamequebec.attraction.ca.

Mentionné dans cet article

Match Game Québec
Match Game Québec
Photo de Philippe Laprise
Philippe Laprise

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