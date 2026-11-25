Le rêve de bien des fans d'Occupation Double est que de voir naître une version 35 ans et plus.

Le public s'est exprimé allègrement sur la question, partageant son désir sur toutes les plateformes.

Julie Snyder confirme que le message a bien été entendu par l'équipe de Productions J.

« Il n'y a pas une semaine où je vais dans un restaurant, où je fais l'épicerie, où je ne me fais parler d'un OD 35 ans et plus. Il n'y a pas une semaine! C'est vraiment très, très, très en demande. On aimerait vraiment ça nous autres! », nous indique la productrice.

La décision ne peut par contre pas être prise uniquement par la production, elle doit venir du diffuseur.

« Il faut demander à Bell, mais ça serait malade. Il y a déjà des dérivés. On fait déjà Tentations au soleil... Je pense qu'on pourrait faire un OD 35 ans et plus n'importe quand. Je pense que ça répondrait à un besoin », ajoute-t-elle.

Effectivement, il y a beaucoup de téléréalités amoureuses pour les jeunes adultes, mais beaucoup moins (pour ne pas dire pas du tout) pour les célibataires plus matures.

Transporter une vingtaine d'adultes avec de l'expérience de vie dans une villa paradisiaque, ce ne serait pas plate du tout!

On croise nos doigts pour que ce rêve devienne réalité!

Notons que les premiers épisodes de la 3e saison d'OD Tentations au soleil débarquent sur Crave le 14 décembre.