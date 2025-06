Paul Arcand s'allie avec une animatrice bien connue pour un projet important

La proche aidance est un sujet qui concerne plusieurs personnes. C'est donc avec enthousiasme que nous accueillons l'annonce du nouveau projet télévisuel de Paul Arcand, qui s'allie à l'animatrice Monic Néron pour aborder le sujet de la proche aidance en santé mentale.

Jusqu'où peut-on aller pour aider une personne souffrant de troubles mentaux à s'en sortir ? Quelle est la réalité des proches aidants? Où peuvent-ils trouver du soutien? À quel moment doivent-ils envisager de lâcher prise? Ce sont là quelques-unes des questions qu'ils exploreront dans leur toute première collaboration documentaire, produite par Groupe Fair-Play et présentée prochainement à Télé-Québec.

Sur les réseaux sociaux, Monic Néron écrit : « Unir nos forces, pour un enjeu qui nous tient à cœur. Vous serez à l’écoute? »

Avec une approche humaine et empreinte d'empathie, ils examineront le séisme que génère la maladie mentale au sein des familles. Dans cette série extrêmement pertinente dans le contexte actuel, leur objectif est de donner une voix à ceux qui, au quotidien, se dévouent pour un être cher souffrant d’un problème relevant de la maladie mentale.

« Depuis le début de ma carrière, je me suis souvent retrouvée aux premières loges de la détresse humaine. Ce qui résonne encore en moi? Les cris du cœur des proches, souvent forcés de judiciariser l’être cher pour qu’il puisse être soigné. J’ai en mémoire des patients qui ne rentrent pas dans les cases et qu’on a fini par échapper, malgré les alertes répétées de l’entourage. Le temps est venu de tendre l’oreille à ces familles, on a collectivement le devoir de comprendre, pour mieux les aider », indique Monic Néron.

« Quoi faire, quoi dire quand un parent, un ami, un enfant souffre? Les proches sont désarmés et personne ne les écoute. Qu’il s’agisse d’un père, d’une mère, ou d’un frère qui veut aider un être cher qui sombre, nous voulons les observer et leur donner la parole quand ils naviguent entre la médecine et la justice », ajoute Paul Arcand.

La série est écrite et réalisée par Mélissa Beaudet, tandis que Virginie Laliberté, Karine Proulx sont les productrices.

La série sera offerte dans la programmation 2025-2026 de Télé-Québec. Le titre et les informations de diffusion détaillées seront divulgués ultérieurement.