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Paul Arcand plonge au coeur d'une opération Mr Big pour son nouveau projet télé

Une histoire bouleversante qui avait fait les manchettes au Québec.

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Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Crave dévoile aujourd'hui les détails d'un nouveau projet documentaire qui sera mené par Paul Arcand et qui sera lancé l'an prochain. Dans Secoués, Paul Arcand donnera un accès rare à l'univers fascinant et moralement vertigineux des opérations policières de type Mr Big.

Plus précisément, Secoués revisitera une affaire tragique survenue au Québec à la suite du décès d'un nourrisson de sept semaines, et donne la parole à ceux qui ont contribué à faire éclater la vérité. À travers ce récit judiciaire, le documentaire aborde également les réalités complexes de la maltraitance infantile, de la détresse parentale et des conséquences durables d'un geste irréversible.

Pour vous remémorer cette histoire vraie, revisitez l'article du Journal de Montréal suivant.

« Avec Secoués, Crave accueille Paul Arcand pour son premier documentaire sur la plateforme. Porté par son regard incisif, cette production donne accès à des témoignages et à la réalité de professionnels au cœur d'enquêtes complexes. Ce documentaire s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'offrir des émissions qui informent, interpellent et alimentent la réflexion. Nous sommes fiers de proposer cette nouvelle production originale à plus de 5 millions d'abonnés partout au Canada », mentionne Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information de Bell Média.

Le projet s'appuiera notamment sur le témoignage à visage découvert de Robert, un ancien agent d'infiltration, maintenant à la retraite, qui a participé à plusieurs opérations Mr Big, dont quatre dans des dossiers de bébés secoués.

Produit par Fair-play en collaboration avec Bell Média, Secoués est un documentaire unique réalisé et scénarisé par Nathalie Bibeau. Voilà une projet qui risque d'être aussi fascinant que crève-coeur. Serez-vous au rendez-vous?

Le documentaire de 70 minutes est attendu sur Crave en 2027.

Mentionné dans cet article

Photo de Paul Arcand
Paul Arcand

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