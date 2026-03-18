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Patrick Bruel accusé par huit femmes de violences sexuelles

Une des victimes présumées se confie à visage découvert.

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Un scandale s'abat actuellement sur la France alors que le chanteur Patrick Bruel est accusé de violences sexuelles par huit femmes, dont une qui a témoigné à visage découvert. Il s'agit de Daniela Elstner, directrice générale d’Unifrance. Elle affirme au site d'investigation Mediapart avoir porté plainte contre le chanteur pour tentative de viol et agression sexuelle.

« Aujourd’hui, je suis prête à parler, et je dépose une plainte que j’aurais dû déposer il y a trente ans », a-t-elle déclaré au média français. Les faits se seraient produits au festival du film français d’Acapulco en 1997.

Une autre victime présumée affirme avoir subi « un viol » chez lui en 2000, puis une troisième prétend que le chanteur aurait tenté de l'embrasser de force à deux reprises lors de l'US Open en septembre 1992, relaie le site Libération. Elle avait alors 15 ans.

On se rappellera qu'en 2019, cinq femmes travaillant comme massothérapeutes dans des spas de luxe l’avaient accusé de violences sexuelles. L'artiste avait alors nié en bloc, ce qu'il continue de faire via son avocat, qui dément toutes « allégations de violence, de brutalité ou de contrainte ».

Mentionné dans cet article

Photo de Patrick Bruel
Patrick Bruel

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