Entrevue : Patrice Robitaille est fin prêt à reprendre les tournages d'Antigang

Patrice Robitaille fait partie de ces acteurs qui carburent au rythme de la quotidienne. Si certains comédiens trouvent l'horaire éreintant, l'interprète du sergent Jean-François Bégin dans Antigang chérit ce tempo rapide.

Quatre mois de break, c'est gênant de dire ça, mais j'ai trouvé ça un peu long.

Lorsque nous avons discuté avec lui sur le tapis rouge de la première médiatique du spectacle Le comte de Monte-Cristo, l'acteur n'avait toujours pas reçu ses textes pour les premiers épisodes de la deuxième saison.

« On commence le 27. On va avoir deux semaines [pour apprendre les répliques] », nous confiait-il.

Il ajoute : « C'est le fun de plonger là-dedans en sachant un peu plus à quoi s'attendre. Parce que, quand on embarque dans ce genre d'aventure là, il y a beaucoup d'inconnus. Mais avec la saison 2, déjà, c'est plus un terrain connu. Ça va être le fun. J'ai hâte de retrouver mes camarades de travail et l'équipe technique. J'ai vraiment hâte de reprendre! »

Comme les tournages reprendront le 27 juillet, il y aura plus ou moins deux mois d'écart entre la diffusion des épisodes et les tournages de ceux-ci.

On se rappellera que l'autrice Nadine Bismuth nous avait laissés sur un drame terrible alors que la voiture de la sergente Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman) explosait avec son bébé naissant à l'intérieur. On peut s'attendre à ce que cette tragédie affecte l'ensemble de la prochaine saison.

Précisons que Patrice Robitaille était accompagné de sa conjointe des 15 dernières années, Audrey, lorsque nous l'avons croisé cette semaine. Voyez une photo ci-dessous.