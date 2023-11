Pas d'élimination ce dimanche à Occupation Double : Une twist qui prend de court

Pendant un jeu diffusé la semaine dernière dans les quotidiennes d’Occupation Double Andalousie, certains candidats s’étaient mérité des privilèges pour la soirée d’élimination de ce dimanche. Alors que Marie-Andrée et Anthony pouvaient se retrouver à la table de délibération, Mia et Simon se faisaient promettre que leur couple ne serait pas dans l’enveloppe (non sans grand délirium).

Comme les quatre duos s’imaginaient que l’un d’entre eux devrait faire ses valises, c’est à la surprise de tous qu’ils ont appris qu’il n’y avait pas d'élimination, et qu’un couple se verrait plutôt offrir un laissez-passer direct vers les Maldives, destination du voyage final. « Tu sais quand c’est trop beau pour être vrai… Et que c’est effectivement trop beau pour être vrai… », Mia n'a pas caché sa déception face à ce cadeau empoisonné, pendant son temps d’attente.

Enfin, c’est sur Lara et Vincent, les deux candidats fusionnels, que l’infirmière et le charpentier ont arrêté leur décision, entre leur photo et celle de Rebecca et Mathieu. La réaction des nommés fut humble, et la joie des candidats de ne devoir faire d’adieux, indéniable! Une alarme a retenti en fin d’émission, dévoilant que les maisons se jumelaient dorénavant et devenaient mixtes pour les jours à venir.

Comme la production a plus d’un tour dans son sac, les animateurs annonçaient ensuite que ce serait une compétition, qui prendra place au cours de cette ultime semaine en sol espagnol, qui déterminera qui sera le second couple à s’envoler vers la dernière étape du jeu. Il faudra écouter les quotidiennes pour découvrir ce qui les attend.

Rappelons que la grande finale aura lieu ce dimanche, en direct de Montréal. Ainsi, beaucoup d’action risque de nous être dévoilée dans les émissions à venir.

Les réactions des téléspectateurs étaient partagées, sur les médias sociaux, mais l’amour du public pour le couple formé de M-A et Anthony continue de se propager dans les commentaires.