Paradise sur Disney+ : La série d'action à voir en ce moment!

Alors que notre télévision québécoise s'apprête à prendre une pause estivale, surtout en ce qui a trait aux séries de fiction qui seront moins nombreuses dans les prochains mois, il peut être tentant de combler certaines cases avec du contenu international.

En ce sens, nous avons une suggestion pour vous; la série Paradise sur Disney+, une proposition qui vaut franchement le détour et qui ne manquera pas de vous surprendre grandement.

Dans le rôle principal, on retrouve le comédien Sterling K. Brown, que plusieurs ont découvert dans la série This is Us (Notre vie en v.f.), un rôle qui lui aura permis de remporter plusieurs statuettes, notamment aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Avec Paradise, l'acteur se retrouve dans un rôle plus physique, alors qu'il interprète un garde du corps désigné à protéger un ancien président des États-Unis, joué par le bien connu James Marsden. Voilà la prémisse de cette série, qui prend un tournant inattendu à la fin du premier épisode, tournant qui vous laissera sans mot.

Paradise, de Dan Folgelman, se déroule dans une communauté paisible habitée par les plus puissants de ce monde. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsqu'un meurtre choquant est commis et qu'une enquête des plus délicates ternit son quotidien. Voilà les bases d'une intrigue touffue qui vous est livrée à un rythme effréné. Impossible de s'ennuyer en regardant cette proposition qui va culminer, d'épisode en épisode, avec des découvertes ahurissantes. On a souvent la bouche ouverte en regardant Paradise.

De facture résolument américaine, Paradise se développe comme une série à suspense truffée d'action et de science-fiction. Les comédiens sont franchement efficaces et vous jouerez, tel un enquêteur, à trouver les indices pour démasquer le ou les coupables. Malheureusement, il est difficile pour nous de vous parler de cette histoire sans briser certaines surprises, ce pour quoi nous tâchons de ne pas trop en dire ici. Mais sachez qu'il n'y a rien de cliché ou convenu dans Paradise, c'est vraiment une histoire que vous n'avez pas vue avant. Le septième épisode, sur huit, vous glacera le sang et vous serez sur le bout de votre fauteuil, impatients d'en connaître la suite.